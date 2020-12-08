Ученые назвали самый эффективный способ вакцинации от COVID-19 1 8.12.2020, 12:47

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Результатами поделились исследователи из США.

Американские ученые выяснили, что интраназальное введение — распыление вакцины от COVID-19 в носовой полости — более эффективно, чем внутримышечные инъекции. К тому же такой вариант защищает от инфекции верхние дыхательные пути. Результаты исследования на сайте основании препринтов приводит Charter97.org.

Поиск эффективной вакцины имеет решающее значение для предотвращения пандемии новой коронавирусной инфекции. Из вакцин-кандидатов против COVID-19, которые сейчас проходят в мире клиническую оценку, 13 находятся на последней стадии испытаний.

Исследователи из Файнбергской школы медицины Северо-Западного университета США вместе с коллегами из других американских клиник и университетов сравнили на золотистых сирийских хомяках эффективность и защитную способность вакцины от коронавируса при интраназальном и внутримышечном введении.

В качестве образца они взяли вакцину на основе рекомбинантного вектора аденовируса шимпанзе, кодирующего предварительно стабилизированный S-белок коронавируса (ChAd-SARS-CoV-2-S), аналогичную той, которая разработана учеными Оксфордского университета и фармацевтической компании AstraZeneca.

Исследователи обнаружили, что и в обоих случаях однократная доза вакцины вызывала устойчивый иммунный ответ, который может нейтрализовать SARS-CoV-2. Тем не менее, при интраназальном введении вакцины титры антител были в шесть раз выше, чем при внутримышечном.

Также у иммунизированных через нос хомяков было меньше живых вирусов и вирусной РНК в легких и мазках из носа, и, как следствие — меньше количество инфицированных клеток и более низкий уровень экспрессии воспалительных генов в легких.

Ученые отмечают, что интраназальное введение вакцины, в отличие от внутримышечного, защищает верхние дыхательные пути, обеспечивая более эффективную защиту от SARS-CoV-2. Кроме того, оно имеет ряд других преимуществ по сравнению с традиционными инъекциями. Во-первых, распыление в носовой полости менее инвазивно, чем укол. Во-вторых, оно обеспечивает дополнительный иммунный ответ слизистых оболочек.

"В целом, наши исследования на хомяках показывают, что интраназальная доставка вакцины ChAd-SARS-CoV-2-S обеспечивает лучшую защиту от заражения SARS-CoV-2, связанную с более низкими уровнями вируса в легких, верхних и нижних дыхательных путях, отсутствием потери веса и уменьшением воспаления в легких", — пишут авторы научной работы.

Исследователи отмечают, что для принятия решений о форме выпуска вакцины необходимо провести доклинические и клинические испытания на людях, чтобы определить ее эффективность и безопасность.

На сегодняшний день единственная лицензированная вакцина, которая производится в форме спрея, это вакцина против вируса гриппа для людей в возрасте от 2 до 50 лет.

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