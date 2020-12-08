«Силовики боятся, что их личности будут раскрыты» 8 8.12.2020, 13:22

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Независимые журналисты прекрасно справляются с этой задачей.

В ходе протестного Марша мудрости в Минске 7 декабря были задержаны сотрудники телеканала "Белсат" Любовь Лунева и Иван Куракевич. Их задержали еще до начала акции и доставили в следственный изолятор.

Телеканал и раньше испытывал давление белорусских властей – у журналистов проходили обыски, им не давали аккредитации и выписывали штрафы за работу.

О том, как журналистам телеканала работается в последние месяцы, во время массовых протестов против режима Александра Лукашенко, "Настоящему Времени" рассказал заместитель директора телеканала "Белсат" Алексей Диковицкий.

— Что сейчас известно о задержании Любови Луневой и Ивана Куракевича?

— Последняя информация такая, что Любу вчера поздним вечером, практически уже ближе к полуночи, увезла скорая помощь из Окрестина (следственный изолятор в Минске – НВ).

Дело в том, что наша коллега не так давно перенесла COVID-19 , поэтому, возможно, с этим связаны какие-то обострения. Пока еще мы ничего не знаем, сейчас буду узнавать.

— По данным Белорусской ассоциации журналистов, на пятерых журналистов "Белсата" – Екатерину Андрееву, Дарью Чульцову, Артема Богославского, Дмитрия Буянова, Дмитрия Кравчука – заведены уголовные дела. Андреева и Чульцова до сих пор в изоляторе. Что телеканал делает для их защиты?

— На днях нам исполнится 13 лет. И мы все это время никогда не имели аккредитации, белорусские власти нас не аккредитовывали. Мы работали все время под давлением властей: коллег арестовывали, забирали технику, штрафовали – мы заплатили более 130 тысяч долларов штрафов за последнее время.

Но никогда не было такой ситуации, чтобы нашим коллегам, да еще и в таком количестве, инкриминировали какие-то уголовные статьи.

Естественно, эта ситуация очень неприятная, очень тяжелая. Мы делаем все что можем, что касается юридического обеспечения наших коллег. Но вы же понимаете, когда в Беларуси не работают вообще никакие законы, это не так просто: отстоять юридическим путем свободу наших коллег. Это, конечно, прежде всего политическое решение. Мы кроме этого стараемся где только возможно лоббировать на международной арене давление на белорусские власти, чтобы выпустить наших коллег. Даша, Катя и другая коллега Екатерина с портала tut.by у них срок ареста до 20 января, и мы очень надеемся, что тюремным заключением до трех лет, что грозит по этой статье, это не закончится, что они выйдут. А, возможно, и [выйдут] раньше.

— Вы говорили о том, что 30 ваших коллег с начала протестов в общей сложности отсидели 341 день. Удается ли тем, кто у власти, запугать сейчас журналистов, либо это вызывает противоположные эмоции?

— Уже больше. Я посчитал, уже 364 – это практически целый год. Только вдумайтесь: целый год. Конечно, у власти такая цель: запугать журналистов независимых средств массовой информации. Но до сих пор этого сделать не получилось, потому что несмотря на все эти репрессии, на то, что постоянно прессуют, постоянно кто-то из журналистов сидит – раньше такого даже близко не было, сидели в основном белсатовцы, если вообще сидели, и то редко, – тем не менее независимые средства массовой информации продолжают работать: выходит в эфир наше телевидение, выходят порталы каждый день, ленты новостей.

Именно поэтому власти угрожают уголовной ответственностью части независимых журналистов. Именно это будет такая лакмусовая бумажка: они закрыли сейчас до 20 января и присматриваются: как они там, уже заткнулись или нет, удалось их в стойло поставить или нет. И если нет, то, я думаю, наступит какая-то эскалация, скорее всего.

Очень мешает властям то, что есть независимые средства массовой информации, которые освещают эти события. Как говорят эксперты, даже те кто сидел, это, пожалуй, единственное, чего так называемые силовики боятся: что их личности будут раскрыты, что их данные будут в Сети. Немножко все-таки стыдно. Деньги мы за это берем – за то, что бьем дубинами пенсионеров и молодых девушек. А чтобы в средствах массовой информации были портреты с данными – это стыдно, это не дает спать.

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