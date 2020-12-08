Турецкие осечки российской разведки 1 8.12.2020, 13:30

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Как говорится: ГРУшная простота хуже воровства.

Российские спецслужбы усиливают всестороннюю подрывную работу на турецком направлении. Анализ геополитических процессов последнего полугодия в регионе Ближнего Востока, Средиземноморья, Черного моря, а также на Южном Кавказе, указывает, что наблюдается постепенная утрата россиянами своих позиций. Вместо них все отчетливее ощущаются турецкие влияния, указывающее на успешность геостратегии президента Эрдогана. Особенно под удар ряда неблагоприятных факторов, в том числе геополитической природы, попадает энергетическая сфера, а для России являющейся типичной petrostate, подобный расклад может иметь самые непредсказуемые последствия, вплоть до неконтролируемой внутренней дестабилизации, говорится в сообщении автора Telegram-канала Сито Сократа.

Во-первых, Кремлю так и не удалось заблокировать доступ азербайджанских энергоносителей на рынок Турции и стран ЕС, хотя такие попытки делались в ходе конфликтов летом (Товушское направление) и осенью (Нагорный Карабах) 2020 г. Во-вторых, ставленник россиян в Ливии Халифа Хафтар провалил военную операцию по захвату Триполи.

Даже масштабная помощь российских наемников из ЧВК «Группа Вагнера» не помогла, и в итоге на ливийской земле установилось шаткое перемирие, что дало стране возможность восстановить добычу и экспорт нефти. Данный фактор бьет по позициям российской нефтянки. В-третьих, провалились подрывные меры россиян по эскалации конфликта между Турцией и Грецией за шельф в Средиземном море. И тут уже понес потери «Газпром».

Поскольку указанные маневры были провалены руководству ГРУ и СВР были даны указания активизировать гибридные акции против Турции. Речь идет пока, как минимум о четырех гибридных направлениях, которые были засвечены:

1. Провоцирование конфликтов по линии Турция-ЕС, особенно на религиозной почве;

2. Разведывательная деятельность относительно турецкого проекта «энергетического хаба»;

3. Проведение дискредитирующих акций по «сирийским наемникам» для Южного Кавказа;

4. Шпионская деятельность по линии турецкой оборонки.

Теперь конкретные примеры. Октябрьские теракты в Париже и Ницце, а потом ноябрьская атака в Вене имеют отчетливый российский привкус, т.к. все указанные акции на уровне чеченских и балканских исполнителей завязаны на российские спецслужбы и должны максимально очернить образ Турции. В чем РФ умело подыгрывают армянские медиа-ресурсы и экспертное сообщество.

Уже в ходе войны в Нагорном Карабахе даже глава СВР РФ Сергей Нарышкин начал тиражировать месседжи о тысячах сирийских наемников, воюющих на стороне Баку, и переброшенных турками. Доказательства не были приведены, но миф зашел в массы, и сейчас уже перерос в историю про переселение сирийских туркоманов для колонизации Арцаха, с прицелом на дестабилизацию уже Северного Кавказа.

В октябре 2020 г. Национальная разведывательная организация Турции (MIT) накрыла сразу шесть шпионов, которые под крышей фирмы Bosphorus Gaz Corp. собирали секретную информацию по импорту энергоресурсов в интересах «Газпрома». Ущерб мог составить миллиарды долларов.

Но данная история совершенно не образумила россиян, и они продолжили свои черные антитурецкие дела. При этом работают сотрудники ГРУ под прикрытием журналистов «НТВ» крайне не правдоподобно, о чем свидетельствует задержание 3 декабря Алексея Петрушко и Ивана Малышкина в пригороде Стамбула. Они по простоте душевной хотели снять сюжет про турецкий завод по выпуску БПЛА, правда забыли об этом уведомить турецкую сторону и получить соответствующие разрешения на съемки возле военного объекта. Наверно в MIT они рассказывали что-то в духе: «Да я это птичку хотел…» Как говорится: ГРУшная простота хуже воровства.

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