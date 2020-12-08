Леонид Заико: Лукашенко долго не протянет 3 8.12.2020, 13:43

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Леонид Заико

Фото: onliner.by

Экономист советует вовсе не обращать внимания на «словеса» Таракана.

На «совещании о работе экономики в 2020 году и проектах прогноза развития страны на 2021-й» Александр Лукашенко выдал новую порцию бредовых идей.

Оценить их попросили экономиста, политолога, кандидата экономических наук, разработчика программы «Стратегия для Беларуси» Леонида Заико, сообщает myfin.by.

Смешные словеса

– Что значат расходящиеся по смыслу указания о планах на следующий год?

– Лукашенко не просто говорит «ребята, кто мои планы не выполнит, будет уволен», он говорит «Ребята, я остаюсь. Чихать хотел на Кремль и Путина! Даю задание и буду сидеть, и контролировать его выполнение».

Это известный метод партийной номенклатуры со времен Маленкова и Хрущева, но не Сталина, – он к таким глупостям не прибегал. Ничего нового нет – он собирается еще что-то делать в 2021 году, хотя он «перезрел» и неинтересен.

Как ученый, могу дать оценку этим «плюсовым» планам – они выполнены не будут!

Обоснование – динамика мировой экономики и социальные проблемы. Пункт два – Беларусь настолько маленькая величина на мировой экономической карте, что принимать какие-либо решения о темпах развития в условиях всеобщей деглобализации – это смешно. В-третьих, я предлагаю вовсе не обращать внимания на эти словеса, потому что Лукашенко так долго (до конца 2021-го) не протянет.

Цены – стой! Раз-два!

– Стоит ли белорусам, как советским людям в эпоху застоя, ожидать неизменных цен?

– Кто-то из его помощников написал про «механизм сдерживания цен по всем направлениям и параметрам» и «практику контроля за ценообразованием».

Видать среди них большое количество дураков.

Потому что цены на холодильники, стиральные машины, да и на все иные товары, определяются мировым рынком и устанавливаются совсем не в белорусских рублях.

А если кто-то, к примеру – начальник минского ОБЭПа, станет за ними следить, никоим образом на их уровень не повлияет.

Абсурд местного разлива

– «Накопленный профицит» бюджета будет «съеден» уже в этом году (если уже не был уничтожен раздачей миллиардов рублей хронически убыточным предприятиям). Но реально ли выполнение еще одной задачи – профицитного бюджета-2021?

– Все что сказано по поводу бюджета, и то, что пишет обычно «парламент» или правительство – настолько неважно, что не следует относиться к этому как к серьезному документу. Верить в этот абсурд не стоит.

Пока Россия дает нам нефть, мы ее перерабатываем и спекулируем. Это помогает хоть как-то уменьшать его дефицит. Кремль пока терпит, – на 90% ситуация будет развиваться в контексте того, как Путин будет терпеть Лукашенко.

Роботы и дворники

– Тунеядцам, а также «алкоголикам, проституткам и наркоманам», «шатающимся по улицам» уже четыре месяца, стоит ждать скорого трудоустройства?

– «Поставить на учет всех тунеядцев, болтающихся и заставить их работать»? Это неверная постановка вопроса! Лукашенко обеспокоен своим будущим, а оно (будущее) станет определяться тем, как быстро мы станем заменять «механическую» рабочую силу техникой и роботами.

А он что чиновникам говорит? «Ребята, вы ничего не делайте, не придумывайте новые рабочие места – а вместо одного дворника, к примеру, ставьте двух, и продолжайте в том же духе». Если бы он был человеком знакомым с современными тенденциями, то наоборот, занимался бы не созданием подобных рабочих мест, а заменой неквалифицированного труда созданием роботизированных рабочих мест.

Что в итоге?

– Как следует относиться к распиаренному мероприятию?

– В целом охарактеризовать это чудо-заседание можно кратко и емко: «Видимость работы». Ведь Лукашенко уже реально не президент. Он выдохся, вычихнулся даже.

Собирает он свой «актив» и «ставит задачи» – а все эти люди чувствуют, что все закончилось.

И обсуждение цен на холодильники, создании профицитного бюджета – все это не имеет никакого отношения к будущему Беларуси.

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