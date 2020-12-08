Леонид Заико: Лукашенко долго не протянет

Леонид Заико: Лукашенко долго не протянет3
- 8.12.2020, 13:43
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Экономист советует вовсе не обращать внимания на «словеса» Таракана.
На «совещании о работе экономики в 2020 году и проектах прогноза развития страны на 2021-й» Александр Лукашенко выдал новую порцию бредовых идей.
Оценить их попросили экономиста, политолога, кандидата экономических наук, разработчика программы «Стратегия для Беларуси» Леонида Заико, сообщает myfin.by.
Смешные словеса
– Что значат расходящиеся по смыслу указания о планах на следующий год?
– Лукашенко не просто говорит «ребята, кто мои планы не выполнит, будет уволен», он говорит «Ребята, я остаюсь. Чихать хотел на Кремль и Путина! Даю задание и буду сидеть, и контролировать его выполнение».
Это известный метод партийной номенклатуры со времен Маленкова и Хрущева, но не Сталина, – он к таким глупостям не прибегал. Ничего нового нет – он собирается еще что-то делать в 2021 году, хотя он «перезрел» и неинтересен.
Как ученый, могу дать оценку этим «плюсовым» планам – они выполнены не будут!
Обоснование – динамика мировой экономики и социальные проблемы. Пункт два – Беларусь настолько маленькая величина на мировой экономической карте, что принимать какие-либо решения о темпах развития в условиях всеобщей деглобализации – это смешно. В-третьих, я предлагаю вовсе не обращать внимания на эти словеса, потому что Лукашенко так долго (до конца 2021-го) не протянет.
Цены – стой! Раз-два!
– Стоит ли белорусам, как советским людям в эпоху застоя, ожидать неизменных цен?
– Кто-то из его помощников написал про «механизм сдерживания цен по всем направлениям и параметрам» и «практику контроля за ценообразованием».
Видать среди них большое количество дураков.
Потому что цены на холодильники, стиральные машины, да и на все иные товары, определяются мировым рынком и устанавливаются совсем не в белорусских рублях.
А если кто-то, к примеру – начальник минского ОБЭПа, станет за ними следить, никоим образом на их уровень не повлияет.
Абсурд местного разлива
– «Накопленный профицит» бюджета будет «съеден» уже в этом году (если уже не был уничтожен раздачей миллиардов рублей хронически убыточным предприятиям). Но реально ли выполнение еще одной задачи – профицитного бюджета-2021?
– Все что сказано по поводу бюджета, и то, что пишет обычно «парламент» или правительство – настолько неважно, что не следует относиться к этому как к серьезному документу. Верить в этот абсурд не стоит.
Пока Россия дает нам нефть, мы ее перерабатываем и спекулируем. Это помогает хоть как-то уменьшать его дефицит. Кремль пока терпит, – на 90% ситуация будет развиваться в контексте того, как Путин будет терпеть Лукашенко.
Роботы и дворники
– Тунеядцам, а также «алкоголикам, проституткам и наркоманам», «шатающимся по улицам» уже четыре месяца, стоит ждать скорого трудоустройства?
– «Поставить на учет всех тунеядцев, болтающихся и заставить их работать»? Это неверная постановка вопроса! Лукашенко обеспокоен своим будущим, а оно (будущее) станет определяться тем, как быстро мы станем заменять «механическую» рабочую силу техникой и роботами.
А он что чиновникам говорит? «Ребята, вы ничего не делайте, не придумывайте новые рабочие места – а вместо одного дворника, к примеру, ставьте двух, и продолжайте в том же духе». Если бы он был человеком знакомым с современными тенденциями, то наоборот, занимался бы не созданием подобных рабочих мест, а заменой неквалифицированного труда созданием роботизированных рабочих мест.
Что в итоге?
– Как следует относиться к распиаренному мероприятию?
– В целом охарактеризовать это чудо-заседание можно кратко и емко: «Видимость работы». Ведь Лукашенко уже реально не президент. Он выдохся, вычихнулся даже.
Собирает он свой «актив» и «ставит задачи» – а все эти люди чувствуют, что все закончилось.
И обсуждение цен на холодильники, создании профицитного бюджета – все это не имеет никакого отношения к будущему Беларуси.