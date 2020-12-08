Квартиры в московских новостройках уменьшились на 30% за восемь лет 8.12.2020, 13:46

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Реальные доходы россиян падают, а значит в будущем и площадь квартир будет уменьшаться.

В 2020 году покупатели жилья в московских новостройках приобретают квартиры в среднем на 29% меньше по площади, чем в 2012 году — 57,8 кв.м против 81,8 кв.м. Покупатели стали приобретать квартиры поменьше в жилых комплексах всех классов, кроме элитного. К такому выводу пришли аналитики риелторской компании «Метриум», проанализировав тенденции развития квартирографии в новостройках. Тенденцию к уменьшению средних площадей новых квартир в столице также подтвердили в аналитическом сервисе bnMAP.pro, сообщает РБК.

По данным «Метриум», в эконом-классе площадь покупки средней квартиры сократилась на 30%, в комфорт-классе — на 21%, в бизнес-классе — на 39%, в премиум-классе — на 21%. В элитном сегменте московских новостроек тенденция иная — площадь сделки в них увеличились на 75%.

По данным bnMAP.pro, за последние пять лет наиболее заметно сократились площади приобретаемых квартир прежде всего в столичных проектах бизнес-класса — на 9 кв. м: с 72,6 кв. м до 63,5 кв. м. Есть изменения и в массовом сегменте: в комфорт-классе в начале 2016-го приобретали в среднем квартиры площадью 54,7 кв. м, а сейчас — 53,2 кв. м.

«Средняя площадь квартир сокращалась последние восемь лет, потому что застройщики шли навстречу возможностям покупателей. Уменьшать площадь дальше некуда, но, с другой стороны, реальные доходы населения продолжают падать, а площадь квартир будет уменьшаться, чтобы покупатели могли себе их позволить», — прогнозирует директор по развитию компании «Метриум» Наталья Сазонова.

Студии отвоевали долю рынка у однокомнатных квартир, причем как по спросу, так и по предложению, квартиры евроформата также завоевывают популярность, отмечают аналитики. С 2015 года доля студий в новостройках, по данным «Метриум», выросла до 8%, а предложение однокомнатных квартир снизилось до 27%. Средняя площадь студий также уменьшилась с 2015 года на 15% до 26,8 кв.м, а однокомнатных квартир лишь на 7% (до 43 кв. м).

В 2020 году покупатели квартир в новостройках переключились на жилье с объединенными кухней и гостиной. В сегменте однокомнатных квартир доля проданных объектов евроформата выросла до 20% (от всех приобретаемых квартир), а доля классических «однушек» сократилась до 16%. Такая же тенденция наблюдается и в сегменте двухкомнатных квартир, где доля евроформата в продажах всех квартир повысилась до 16%, а «классики» — снизилась до 14%.

Интересно, что появление льготной ипотеки в 2020 году не привело к тому, что люди стали приобретать более просторные квартиры. По оценке bnMAP.pro, в Старой Москве структура спроса на квартиры не изменилась. По мнению аналитиков компании, это говорит о том, что ипотека с господдержкой не привлекла высокую долю инвесторов, которые чаще выбирают компактные лоты, но и не позволила физлицам приобрести квартиры просторнее, расширить жилплощадь за счет более «доступных» заемных денег.

Из-за падения доходов населения на фоне пандемии в середине 2020 года на российском рынке новостроек был установлен рекорд — на долю сделок с жильем площадью не более 45 кв. м пришлось 46% всех сделок, говорится в исследовании рейтингового агентства НКР. По прогнозу аналитиков, доля сделок с однокомнатными квартирами или жильем небольшой площади в общем объеме продаж на первичном рынке к 2025–2026 году может превысить половину и достичь 60%.

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