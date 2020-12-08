В США разработали новый быстрый тест на коронавирус 8.12.2020, 14:04

Он показывает результат всего за пять минут.

Аспирантка в области биоинженерии, Маха Алафиф, разработала быстрый сверхчувствительный тест на коронавирус с использованием бумажного электрохимического датчика, сообщает «Новое время».

Маха Алафиф с коллегами из университета Иллинойса отмечает, что новый тест сможет обнаружить присутствие вируса менее чем за пять минут.

«В настоящее время мы переживаем событие, которое меняет жизнь раз в столетие. Мы реагируем на эту глобальную потребность, применяя целостный подход, разрабатывая междисциплинарные инструменты для раннего обнаружения, диагностики и лечения SARS-CoV-2», — сказала Алафиф.

На рынке есть две широкие категории тестов на COVID-19. Первая категория использует полимеразную цепную реакцию в реальном времени (ПЦР) и стратегии гибридизации нуклеиновых кислот для идентификации вирусной РНК. К некоторым недостаткам можно отнести время, необходимое для выполнения теста, потребность в специализированном персонале и доступность оборудования и реагентов.

Вторая категория тестов ориентирована на обнаружение антител. Однако может пройти от нескольких дней до нескольких недель после контакта человека с вирусом для выработки обнаруживаемых антител.

В последние годы исследователи добились определенных успехов в создании биосенсоров для пунктов оказания медицинской помощи с использованием двумерных наноматериалов, таких как графен, для обнаружения заболеваний. Основными преимуществами биосенсоров на основе графена являются их чувствительность, низкая стоимость производства и быстрое обнаружение. Команда создала электрохимический биосенсор на основе графена с установкой электрического считывания для выборочного обнаружения присутствия генетического материала SARS-CoV-2.

Этот биосенсор состоит из двух компонентов: платформы для измерения электрических показаний и зондов для обнаружения вирусной РНК. Чтобы создать платформу, исследователи сначала покрыли фильтровальную бумагу слоем графеновых нанопластинок, чтобы создать проводящую пленку. Затем они поместили золотой электрод определенной конструкции поверх графена в качестве контактной площадки для электрического считывания. И золото, и графен обладают высокой чувствительностью и проводимостью, что делает эту платформу сверхчувствительной для обнаружения изменений электрических сигналов.

Команда разработала зонды (ASO) для нацеливания на две области N-гена. Ориентация на две области гарантирует надежность в случае, если одна область подвергается генной мутации. Гибридизация вирусной РНК с этими зондами вызывает изменение электрического ответа сенсора.

Команда проверила работу этого датчика, используя положительные и отрицательные образцы COVID-19. Датчик показал значительное увеличение напряжения положительных образцов по сравнению с отрицательными и подтвердил наличие вирусного генетического материала менее чем за пять минут.

Кроме того, датчик был в состоянии дифференцировать нагрузку вирусной РНК в этих образцах. Вирусная нагрузка — важный количественный индикатор развития инфекции, который сложно измерить с помощью существующих диагностических методов.

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