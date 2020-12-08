Кремль скрывает местонахождение Путина 9 8.12.2020, 14:25

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Для этого правителю РФ построили в Сочи копию подмосковного кабинета.

Оказывается, все последнее время россияне не знают, где находится президент — в Подмосковье, где у него главная резиденция, или на Черном море, где у Путина тоже есть дача «Бочаров Ручей». Кремль придумал хитрость в духе книги «Осень патриарха» (там про престарелого главу государства не было известно вообще ничего) и теперь сообщает о местонахождении Владимира Путина по своему усмотрению. И все благодаря одинаковым кабинетам в разных резиденциях президента.

Журналисты издания «Проект» рассказали, как они это поняли по открытым данным и словам четырех информированных источников.

3 ноября Путин вылетел в Санкт-Петербург — там он действительно был и публично осматривал ледокол «Виктор Черномырдин». Но дальше наступает путаница. По данным сервиса Flightradar24, самолет специального летного отряда «Россия» с номером RSD 143 (им летает Путин) и сопровождающий его борт в тот день вылетели в Северную столицу из Сочи. Это очень странно, потому что, если верить официальному сайту Кремля, все предшествующие дни глава государства якобы работал в своей подмосковной резиденции Ново-Огарево. Теоретически можно было бы подумать, что Путин решил совершить крюк Москва-Сочи-Петербург, но по крайней мере Flightradar24 такого не фиксировал. Странности на этом не заканчиваются.

Скриншот с сайта Flightradar24

Согласно сайту Кремля, с 21 октября до 2 ноября Путин работал только в Подмосковье. Например, 29 октября его посещал глава ВТБ Андрей Костин. Причем сначала Путин посадил банкира в свой кабинет, и они вдвоем прямо оттуда дистанционно поучаствовали в инвестиционном форуме «Россия зовет!», а затем уже поговорили один на один.

Почему Костин не мог сначала поучаствовать в работе форума в Москве в числе других высших чиновников, а потом быстро доехать до подмосковной резиденции главы государства на персональную аудиенцию — неясно. Но опубликованные Кремлем фотографии и видео не оставляли сомнений — Путин и глава госбанка сидели в кабинете, очень похожем на подмосковный.

Через несколько дней, 2 ноября, Путин из того же кабинета общался по видеосвязи со школьниками. И вновь на kremlin.ru стояла не вызывающая сомнений отметка — Московская область, Ново-Огарево. Это странно потому, что обеспечивающие работу президента сотрудники в тот день находились в Сочи, рассказал «Проекту» знакомый одного из них. И как раз оттуда же на следующий день и вылетел президентский самолет в Петербург.

Скриншот с сайта kremlin.ru

Разгадка оказалась комичной. На самом деле Путин находится на черноморском побережье как минимум с конца лета, но об этом не хотел сообщать — все ждали вторую волну заболеваемости коронавирусом. В такие моменты, по представлению Кремля, народ должен думать, что президент находится в столице или рядом с ней, рассказывают два собеседника, знакомых с графиком главы государства, и топ-менеджер госкомпании.

Почему же кабинет на фотографии из Сочи так похож на подмосковный? Президенту построили на черноморском побережье копию его кабинета в подмосковном Ново-Огарево — эту информацию «Проекту» рассказали два не связанных между собой информированных собеседника и подтвердил менеджер одной из госкомпаний.

Встречи Владимира Путина с председателем правления Банка ВТБ Андреем Костиным в Подмосковье и в Сочи. Источник: kremlin.ru

Кремлю было бы очень сложно фальсифицировать местонахождение Путина, если бы работу президента освещали журналисты. Но с начала эпидемии кремлевский пул бездействует, и вживую президента видит только съемочная группа государственного ВГТРК.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не ответил на вопросы «Проекта».

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