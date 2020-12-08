В Литве призвали включить в «закон Магнитского» ЕС коррупционные преступления 8.12.2020, 14:47

Фото: charter97.org

Вильнюс считает, что наказывать только нарушителей прав человека — недостаточно.

В связи с принятием Евросоюзом собственного "закона Магнитского", инициировавшие его политики призывают расширить объемы санкций, включив в закон и коррупционные преступления.

Об этом сообщает Delfi.

"ЕС применяет санкции только к нарушителям прав человека, и этого недостаточно: очень важно, чтобы санкции применялись и к клептократов", - сказал на пресс-конференции в литовском Сейме политический активист Уильям Браудер.

По словам члена Европарламента, либерала Пятраса Ауштрявичюса, поправок к расширению санкций будут добиваться, и он не сомневается, что рано или поздно они будут приняты, так как пользуются широкой поддержкой среди членов различных фракций ЕП.

"Вообще ЕС должно быть стыдно, что в своем первом правовом акте он не упомянул эти преступления, которые составляют большую часть преступлений - ред.) автократических, недемократических режимов - таких, которые обогащаются, воруют и грабят своих людей, и, к слову, инвестируют часть этих денег в ЕС", - сказал политик.

По его словам, ЕС следует пересмотреть этот закон, однако это намечено сделать лишь в 2023-2024 годах.

По словам председателя Комитета по иностранным делам Сейма Литвы Жигимантаса Павилениса, предстоит серьезная работа и внутри страны, чтобы собрать данные о нарушениях прав человека и другие нарушения, которые убедили бы европейских коллег

"Европейским законом Магнитского" называется принятый в понедельник ЕС режим правозащитных санкций. Он вступает в силу с 10 декабря. В отличие от уже введенных ЕС санкций для некоторых стран, новый режим будет носить "тематический", а не" географический " характер - то есть Брюссель сможет наказывать нарушителей прав человека во всем мире, независимо от их гражданства и места жительства. Новый санкционный режим позволит заморозить имущество лиц и организаций, ответственных за грубые нарушения прав человека, а также запретит выдавать визы ЕС таким физическим лицам.

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