Подешевеют ли цветы для гетто? 8.12.2020, 15:04

Пятеро белорусов обжалуют асбурдное решение суда Слуцкого района.

8 декабря в Минском областном суде пятеро слутчан обжалуют постановление суда Слуцкого района об административном наказании в 40, 30, 25 базовых по ст. 23.34 КоАП за возложение цветов жертвам слуцкого гетто 21 октября, сообщает novychas.by.

Все фигуранты административного дела считают себя невиновными, а приговор унизительным и позорным. Зинаида Тимошек, председатель Слуцкой районной организации ОО «Общество белорусского языка имени Франциска Скорины», считает, что таким образом милиция и суд насильственно пресекли деятельность местного ТБМ.

Все фигуранты административного дела считают себя невиновными, а приговор унизительным и позорным. Зинаида Тимошек, председатель Слуцкой районной организации ОО «Общество белорусского языка имени Франциска Скорины», считает, что таким образом милиция и суд насильственно пресекли деятельность местного ТБМ.

Об этом Тимошек написала в жалобе на имя Минского областного суда. Заявительница считает, что для суда высшей инстанции существуют серьезные основания для отмены постановления по делу об административном правонарушении, поскольку имеют место односторонность, неполнота и необъективное исследование его обстоятельств.

– Суд пришел к выводу, что при возложении цветов к мемориалу на месте Слуцкого гетто я «публично выражала личные и общественно-политические интересы», сославшись на объяснения свидетелей — милиционеров Цося А. С. и Голикова А. В. и отметив, что они последовательны и логичны, — продолжает рассказ женщина. – При этом оба они в суде заявили, что не слышали, о чем я говорила. Никакими другими доказательствами политический характер встречи членов Слуцкой районной организации ОО «ТБМ» не подтверждается.

Зинаида Тимошек считает, что судом не была дана оценка наличию явных противоречий между рапортом начальника ООПП Слуцкого РОВД подполковника милиции А. С. Цося от 23.10.2020 года, в котором сообщается, что она «публично высказывала личные и общественно-политические интересы по теме против насилия» и его разъяснениями в судебном заседании в ответ на вопрос, слышал ли он, какие Тимошек обсуждала темы: «о чем она говорила, я не слышал».

В заявлении на имя Минского областного суда Тимошек обратило внимание, что не была дана оценка наличию противоречий между протоколом опроса свидетеля Голикова А. В. от 26.10.2020 г., который содержит утверждение о том, что «публично обсуждались общественно-политические интересы по теме «против насилия» и его же заявлением в судебном заседании, которое происходило в тот же день. Отвечая на вопрос «Вы вслушивались, что говорила Тимошек?», он ответил: «Нет, я констатировал факт, что шло активное общение, она им что-то говорила, ей задавали вопросы или обращались к ней, достаточно было общения»

Вот такие доказательства по участию в несанкционированном массовом мероприятии: непоследовательные и противоречивые. В тоже время согласно статье 6.13 Кодекса об административных правонарушениях:

1. Собранные по делу об административном правонарушении доказательства подлежат всесторонней, полной и объективной проверке судом, органом, ведущим административный процесс.

2. Проверка доказательств состоит в установлении их источников, получении других доказательств, подтверждающих или опровергающих проверяемое доказательство, в их анализе, сопоставлении с другими доказательствами, имеющимися в деле об административном правонарушении.

– Очевидно, что судья не выполнил требования арт. 6.13 ПИКоАП при исследовании разъяснений свидетелей, что ставит под сомнение законность постановления в отношении меня —делает вывод председатель Слуцкого ТБМ.

По словам Зинаиды, культурно-просветительская встреча на белорусском языке возле мемориала Слуцкого гетто проводилась в рамках обычной культурно-просветительской деятельности этого общественного объединения и во взаимодействии со Слуцкой еврейской общиной.

Председатель ТБМ также обращает внимание, что в постановлении от 26.10.2020 г. отмечено, что 21.10.2020 г. около 18.05 она приняла участие «в несанкционированном массовом мероприятии», а именно, собрании. Между тем, нет никаких доказательств того, что 21 октября там проходило собрание по существу Закона Республики Беларусь «О массовых мероприятиях в Республике Беларусь». Согласно ст. 2 настоящего закона, «собрание-совместное присутствие граждан в заранее определенном месте под открытым небом или в помещении в установленное время, собравшихся для коллективного обсуждения и решения вопросов, затрагивающих их интересы». Во время встречи, проводившейся районной организацией ОО «ТБМ» для того, чтобы почтить память погибших евреев Слуцкого гетто, никакие вопросы на рассмотрение собрания не выносились и решения по ним не принимались, что подтверждается разъяснениями многочисленных свидетелей, заслушанных судом.

Кроме того, Зинаида пишет в жалобе, что «Слуцкая районная организация ОО «ТБМ» осуществляет свою деятельность на основании Устава ОО «ТБМ» и в соответствии с законодательством об общественных объединениях» и рассказывает о других законах, регулирующих деятельность общественных организаций.

Так, статья 5 Закона Республики Беларусь «Об общественных объединениях» предусматривает, что общественные объединения, союзы осуществляют свою деятельность в соответствии с Конституцией Республики Беларусь, настоящим Законом, иными актами законодательства и на основании их уставов.

Конституцией, в частности, гарантировано следующее:

Отношения в социально-трудовой сфере между органами государственного управления, объединениями нанимателей и профессиональными союзами осуществляются на принципах социального партнерства и взаимодействия сторон (арт. 14);

Государство ответственно за сохранение историко-культурного и духовного наследия, свободное развитие культур всех национальных общностей, проживающих в Республике Беларусь. (арт . 15).

Общественное объединение, исходя из норм арт. 20 Закона Республики Беларусь «Об общественных объединениях» имеет право, среди прочего:

осуществлять деятельность, направленную на достижение уставных целей;

беспрепятственно получать и распространять информацию, имеющую отношение к их деятельности;

поддерживать связи с другими общественными объединениями, союзами.

Согласно п. 2.1 Устава ОО «ТБМ» предметом его деятельности является культурно-просветительская деятельность на белорусском языке.

«Приняв участие в культурно-просветительской встрече на белорусском языке с возложением цветов к мемориалу Слуцкого гетто, я участвовала в законной деятельности Слуцкой районной организации ОО «ТБМ», председателем которой являюсь, направленной на достижение уставной цели — «восстановление в обществе отношения к родному языку как к национальной святыне, расширение ее обихода во всех сферах жизни Республики Беларусь» (п. 2.2 Устава ОО «ТБМ»). Таким образом, в моих действиях отсутствует состав правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 23.34 КоАП», – пишет в заявлении Тимошек.

Исходя из положений п. 2 ч. 1 ст. 9.6 и п. 1 ч. 1 ст. 12.14 (1) Процессуально-исполнительного кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь, Зинаида Тимошек попросила отменить постановление по делу об административном правонарушении в отношении нее и прекратить дело об административном правонарушении.

Подобные заявления в минский суд написали и другие участники мероприятия. Что решит суд, станет ли более дешевым букет слутчан – узнаем 8 декабря.

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