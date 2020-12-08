закрыть
8 декабря 2020, вторник, 19:04
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Минобороны Украины предложило должность журналисту Юрию Бутусову

  • 8.12.2020, 15:24
  • 3,215
Минобороны Украины предложило должность журналисту Юрию Бутусову
Юрий Бутусов

Он может занять одну из позиций в вооружении или логистике.

Украинскому журналисту, главному редактору издания Цензор.нет Юрию Бутусову предложили занять должность в Министерстве обороны Украины, сообщает «Новое время».

Как заявили в Минобороны, некоторые считают критические материалы Бутусова «предвзятыми, манипулятивными и спекулятивными», однако в «неравнодушии» к ситуации с нацбезопасностью страны «ему не отказать».

«Когда речь заходит о конструктивной позиции — это вызывает уважение. Критическая настроенность не исключает сотрудничества и поиска точек соприкосновения. Министерство обороны предлагает Юрию Бутусову занять одну из министерских позиций в сферах, на которых фокусируется его профессиональная внимание. Это могут быть, например, направления вооружение или логистики», — говорится в сообщении.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Процесс международной изоляции режима дошел до его любимой игрушки
Процесс международной изоляции режима дошел до его любимой игрушки Валерий Карбалевич
Потому что партизаны
Потому что партизаны Владимир Халип
Санкции должны быть сильными и чувствительными
Санкции должны быть сильными и чувствительными Татьяна Новикова
Этапы белорусской революции: добиться освобождения лидеров
Этапы белорусской революции: добиться освобождения лидеров Григорий Меламедов