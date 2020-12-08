Власти запаниковали из-за оттока валюты из банков 7 8.12.2020, 15:33

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Белорусы нанесли удар по режиму с неожиданной стороны.

Население страны уже 12 месяцев подряд избавляется от «зайчиков». И пока не видно предпосылок, чтобы поведение физлиц коренным образом изменилось. Власти опубликовали статистику с внутреннего валютного рынка за 11 месяцев, сообщают banki24.by.

Главная новость — сохранение настроений населения в пользу покупки валюты. В ноябре 2020-го физлица купили у банков на чистой основе 99 млн USD.

Для сравнения: в октябре чистая покупка составила 89,4 млн USD, а в ноябре 2019-го отмечалась чистая продажа валюты населением на 2,4 млн USD.

Белорусы выступают чистыми покупателями валюты с декабря прошлого года. За это время население приобрело у банков 1,782 млрд USD.

Наиболее трудными для финансовой системы месяцами выдались март, июль и август. В указанные месяцы физлица выкупили по 279,4, 215,6 и 622,2 млн USD соответственно. Иными словами, за эти периоды население приобрело примерно две трети от всего объема валюты.

Сохранение чистой покупки на протяжении 12 месяцев можно объяснить высокими девальвационными ожиданиями белорусов.

В наличном сегменте с сентября наблюдается небольшая продажа валюты. Чистая продажа за ноябрь составила 41 млн USD. В 2019 году за ноябрь физлица продали валюту на 81,4 млн USD.

Зато по безналу белорусы скупают валюту уже 68 месяцев подряд. За это время физлицам удалось приобрести у банков 4,921 млрд USD.

Отдельно за ноябрь чистая покупка безналичной валюты составила 140 млн USD. Это выше, чем в октябре 2020 года (120,1 млн USD) и в ноябре 2019-го (79 млн USD).

В целом, возврат к «стабильным» реалиям 2019 года по операциям физлиц пока не просматривается. С другой стороны, юрлица-резиденты продали банкам в ноябре 171 млн USD. Это нетипичное поведение предприятий.

Чистая продажа валюты скорее характерна в месяцы уплаты квартальных налогов, к которым ноябрь не относится. Вот и в ноябре 2019 года на этом сегменте рынка фиксировалась чистая покупка на 39,9 млн USD.

Не исключено, что в 2020 году мы видим итог операций между компаниями госсектора и продажа валюты не является в полной мере добровольной.

В пресс-релизе о состоянии ЗВР на 1 декабря Нацбанк сообщил, что покупал валюту для поддержания резервов на биржевых торгах.

По нашим оценкам данный факт действительно имел место. При этом в «закрома родины» удалось припрятать в 2 раза меньше валюты, чем в налоговом октябре.

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