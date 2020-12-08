Армянская оппозиция объявила о начале акций гражданского неповиновения 2 8.12.2020, 15:38

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Протесты в Ереване 5 декабря

Срок ультиматума премьер-министру страны Николу Пашиняну истек.

В Армении представители оппозиционных партий объявили о начале акций гражданского неповиновения из-за истечения срока ультиматума премьер-министру страны Николу Пашиняну, сообщает армянская служба "Радио Свобода".

"Как видите, Никол Пашинян не подал в отставку. Поэтому с этого момента и до 17:00 граждане Республики Армения имеют легитимное право проводить акции мирного неповиновения для того, чтобы выразить свой протест, свое требование", – заявил член "Движения за спасение Отечества", представитель партии "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян. Он призвал проводить акции протеста в рамках закона.

По данным News.am, в Ереване уже начались акции протеста сторонников оппозиции, которые идут по улицам, скандируя "Никол – предатель". К ним присоединяются водители, которые сигналят в знак поддержки. Демонстранты также блокируют улицы. Полиция начала задержания, среди задержанных член партии партии "Дашнакцутюн" Гегам Манукян.

Пятого декабря в Ереване прошел массовый митинг оппозиции с требованием отставки Пашиняна. В тот день протестующие отправились маршем от площади Свободы к даче правительства, где живет Пашинян, и потребовали, чтобы тот до 8 декабря покинул свой пост.

Всего отставки премьера требуют 16 партий, создавших "Движение за спасение Отечества". Своим кандидатом на пост временного премьера они называют лидера Национально-демократического союза Вазгена Манукяна. Согласно заявлению протестующих, Манукян приостановит свою партийную деятельность, как только станет премьером, и обязуется провести досрочные парламентские выборы через год. В них он обещает лично не участвовать, а если его партия изберется в парламент – обещает не баллотироваться на пост премьера.

Руководитель Ереванского пресс-клуба Борис Навасардян рассказал Настоящему Времени, насколько серьезно воспринимается ультиматум оппозиции действующей власти, возможны ли в Армении досрочные выборы и каков может быть механизм смены власти в стране.

Политические позиции Пашиняна резко ослабли после того, как в ночь на 10 ноября он подписал совместное с президентами России и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. С момента подписания соглашения в Ереване не прекращаются протесты с требованием отставки премьера. Сам Пашинян заявил утром 5 декабря в телеобращении: "Остановить войну (в Карабахе) можно было, только подписав такой документ, как 9 ноября". "Мы не потерпели неудачу в дипломатии, мы потерпели неудачу в попытках преодолеть груз дипломатических неудач последних 20-25 лет", – подчеркнул он.

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