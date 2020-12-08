закрыть
8 декабря 2020, вторник, 19:04
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Геннадий Федынич: Любая попытка превратить Беларусь в трудовой концлагерь обречена

13
  • 8.12.2020, 15:58
  • 5,665
Геннадий Федынич: Любая попытка превратить Беларусь в трудовой концлагерь обречена
Геннадий Федынич
Фото: praca-by.info

Власть не извлекла уроков из собственных ошибок.

О последствиях принудительного трудоустройства, к которому призвал Лукашенко, сайту «БП» рассказал заместитель председателя профсоюза РЭП Геннадий Федынич.

- Исполнение декрета о тунеядцах полностью провалилось, потому что он нежизнеспособен. Предложите сегодня заработную плату по 500 долларов – и люди пойдут работать. Куда и кого трудоустраивать – на зарплату в 300-400 рублей? Уже проходили – людей это не устраивает. Если люди выходят на протесты в воскресенье, то, по всей вероятности, в этот день они не работают, как и в субботу. Самое главное при устройстве на работу – мотивация по условиям работы и по размеру заработной платы. Будет мотивация – никакого принудительного трудоустройства не понадобится. А для начала пусть восстановят на работе всех незаконно уволенных, которых сама власть сделала безработными (а это сотни и тысячи человек), и тех, кто имеет отличную от государства позицию.

И съезжать никто не будет, если будут достойно зарабатывать в собственной стране.

- К каким последствиям может привести принудительное трудоустройство?

- Принудительный труд запрещен Конституцией: есть право на труд, а не обязанность.

- Но Конституция в стране больше не действует.

- Времена крепостного права прошли. Белорусы не отказываются работать, но каждому труду должна быть своя мотивация. Находиться на работе по 8-12 часов и по итогу получить 500-600 рублей – уже даже не смешно. Правительству давным-давно пора подумать о мотивации любого труда – будь то в бюджетной сфере, в частной компании, или же на государственном предприятии. И если такая мотивация будет понятна, то будет и работа, и ее результат.

- Декрет о тунеядстве стал искрой, из которой возгорелись протесты 2017-2018 годов. Руководство не извлекло уроков из собственных ошибок?

- Любая попытка силой превратить Беларусь в трудовой концлагерь будет обречена на еще большую реакцию наших граждан.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Процесс международной изоляции режима дошел до его любимой игрушки
Процесс международной изоляции режима дошел до его любимой игрушки Валерий Карбалевич
Потому что партизаны
Потому что партизаны Владимир Халип
Санкции должны быть сильными и чувствительными
Санкции должны быть сильными и чувствительными Татьяна Новикова
Этапы белорусской революции: добиться освобождения лидеров
Этапы белорусской революции: добиться освобождения лидеров Григорий Меламедов