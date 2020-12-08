Опубликовано последнее прижизненное фото Александра Тарайковского

Опубликовано последнее прижизненное фото Александра Тарайковского6
- 8.12.2020, 16:37
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Уголовное дело по факту смерти Героя Беларуси до сих пор не возбуждено.
«Еврорадио» опубликовало, скорее всего, последнюю прижизненную фотографию Александра Тарайковского.
34-летний протестующий демонстрирует знак «Victory».. Через 34 минуты Тарайковский будет убит белорусскими силовиками.
Уголовное дело по факту смерти Александра Тарайковского до сих пор не возбуждено. Однако сегодня были оглашены первые приговоры за надпись «Не забудем!» на месте гибели — два года колонии и полтора года «домашней химии».