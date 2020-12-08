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Католикос всех армян призвал Пашиняна уйти в отставку

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  • 8.12.2020, 16:50
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Католикос всех армян призвал Пашиняна уйти в отставку

Он призвал парламент избрать нового премьер-министра.

Католикос всех армян Гарегин Второй призвал премьер-министра Армении Никола Пашиняна уйти в отставку на фоне поражения в карабахской войне и последовавшего в Армении внутриполитического кризиса, "Интерфакс".

"Мы встретились с Николом Пашиняном. В связи с усугубляющейся внутриполитической напряженностью и низким уровнем доверия к личности премьер-министра, мы призвали его сложить с себя полномочия, чтобы предотвратить потрясения в общественной жизни, возможные столкновения и трагические последствия", - говорится в послании Католикоса, распространенном его пресс-службой во вторник.

Он призвал парламент в сотрудничестве с политическими силами и в соответствии с Конституцией избрать нового премьер-министра и сформировать правительство переходного периода.

С призывом к отставке Пашиняна выступил также Католикос Великого дома Киликийского Арам Первый. Католикосат Великого дома Киликийского - административно независимый Католикосат Армянской апостольской церкви, признающий первенство католикоса всех армян и верховного патриарха Армянской церкви Гарегина II, с резиденцией в Ливане.

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