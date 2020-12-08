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Глава департамента судейства и инспектирования АБФФ: Жыве Беларусь!

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  • 8.12.2020, 16:58
  • 7,006
Глава департамента судейства и инспектирования АБФФ: Жыве Беларусь!
Андрей Чепа
pressball.by

Андрей Чепа уволился в знак протеста.

Глава департамента судейства и инспектирования Андрей Чепа уволился из АБФФ.

По информации «Трибуны», Чепа написал заявление по собственному желанию. Об уходе он проинформировал коллег через рассылку по корпоративной электронной почте. Свое письмо он завершил словами «Жыве Беларусь!»

Напомним, Чепа возглавил департамент судейства в мае 2019-го года. Специалист сменил в должности Олега Чикуна.

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