В России сгорел большой десантный корабль

В России сгорел большой десантный корабль6
- 8.12.2020, 17:23
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Спасатели эвакуировали с горящего судна четырех человек.
Во вторник, 8 декабря, в городе Полярный (Мурманская область) загорелся большой десантный корабль «Митрофан Москаленко», сообщает «Информационное сопротивление».
По данным ГУ МЧС России по Мурманской области, пожар случился у пятого причала местного судоремонтого завода. Возгорание началось в трюме корабля на площади 20 квадратных метров.
Спасатели эвакуировали с горящего судна четырех человек.
Позднее поступили данные о том, что большая часть корабля выгорела.
Загоревшееся судно не использовалось и подготавливалось к утилизации. «Митрофан Москаленко» — большой десантный корабль, который год назад прибыл на утилизацию.