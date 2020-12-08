В России сгорел большой десантный корабль 6 8.12.2020, 17:23

15,162

большой десантный корабль «Митрофан Москаленко»

Спасатели эвакуировали с горящего судна четырех человек.

Во вторник, 8 декабря, в городе Полярный (Мурманская область) загорелся большой десантный корабль «Митрофан Москаленко», сообщает «Информационное сопротивление».

По данным ГУ МЧС России по Мурманской области, пожар случился у пятого причала местного судоремонтого завода. Возгорание началось в трюме корабля на площади 20 квадратных метров.

Спасатели эвакуировали с горящего судна четырех человек.

Позднее поступили данные о том, что большая часть корабля выгорела.

Загоревшееся судно не использовалось и подготавливалось к утилизации. «Митрофан Москаленко» — большой десантный корабль, который год назад прибыл на утилизацию.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».