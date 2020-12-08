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«Мы выходим и будем выходить»

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  • 8.12.2020, 17:30
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«Мы выходим и будем выходить»

В Жодино прошел Марш невидимок.

В понедельник, 7 декабря, в Жодино прошел «Марш невидимок» в честь тех людей, которые пострадали за свои убеждения, сообщает сайт ex-press.by.

— В Жодино, как во всей Беларуси, очень много людей выходили выразить свои надежды и свое несогласие после выборов, которые у нас украли. Многие из них серьезно пострадали из-за того, что честно пытались выразить свое мнение. Их хватали, бросали в автозаки, они получали штрафы, сутки…

Мы сделали эту акцию, потому что знаем — эти люди все равно с нами. И даже те, кто погиб, как Роман Бондаренко, последними словами которого были: «Я выхожу», они тоже с нами. На наших плакатах мы написали и имена политзаключенных, и свои мысли о том, почему мы выходим и будем выходить, — рассказали жодинцы.

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