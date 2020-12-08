Как коронавирус изменил мир: семь мыслей 2 Юрий Косюк

8.12.2020, 17:49

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Физическая остановка мира активизировала глобальную диджитализацию.

Человек адаптивен, поэтому быстро привыкает к новым условиям существования. COVID-19 существенно изменил жизнь миллионов людей в мире. То, что сначала было шоком и страхом, стало новой реальностью

Первая реакция на незнакомую угрозу — остановиться, закрыться, перераспределить силы и приоритеты. Это и сделал мир. И продвинулся дальше. Осторожно.

Делюсь основными мыслями, которые я сформулировал за период «новой реальности»:

1. Эффект бабочки

Взмах крыльев бабочки на одном конце света может вызвать тайфун на другом. Это самое простое объяснение теории хаоса.

Человек важен, и его действия имеют значение для всего мира. Не все действия, конечно, и не всегда. Но невозможно предугадать, какой именно из наших поступков повлечет последствия, ощутимые для сотен, а может, и миллионов других людей. Каждый человек должен взять на себя максимальную ответственность за собственную жизнь, общество и мир.

Это один из главных уроков, который дал новый вирус всему миру.

Вывод 1: создавать новые ценности, сохранять вечные, чувствовать ответственность за мир вокруг — задача для каждого из нас. Для каждого, кто хочет, чтобы жизнь продолжалась.

2. Единый мир, единая экономика

Казалось бы, закрытие государственных границ, усиление миграционной политики, снижение мобильности населения должны сделать мир более закрытым, а глобализационные процессы — более медленными. Но это не так.

Одолеть пандемию, а также глобальный экономический кризис, вызванный ею, можно только в случае глобальной открытости, честности, взаимодействия и взаимопомощи.

Предполагается, что мир может пережить крупнейший за все века экономический кризис. Новые вызовы требуют новых действий. Спасение национальной экономики одной страны не возымеет эффекта в новых условиях, если соседние страны будут переживать дефолты. Спасти мир можно только совместными системными действиями.

Вывод 2: мир должен быть открытым и честным, чтобы одолеть пандемию. Мир должен быть открытым и честным на глобальных рынках, дабы удержать мировую экономику.

3. От Homo Sapiens к Homo Cyberus

Физическая остановка мира активизировала глобальную диджитализацию. Государство и бизнес в течение короткого периода вынуждены были перейти на дистанционное управление процессами.

Карантин показал, что те, кто инвестировал в новые технологии, искусственный интеллект, цифровизацию и т. д., они выстояли. Они смогли быстро адаптироваться к новым вызовам, не потерять в скорости и эффективности принятия решений. Пандемия заставила мир совершить рывок в переходе от Homo Sapiens к Homo Cyberus.

Вывод 3: инвестировать нужно в будущее. В помешанных гениев. Знания не обесцениваются. Государства будущего — Civitas Cyberus (цифровые страны).

4. Коронавирус — коронафильтр

Глобальная временная остановка, вызванная COVID-19, ограничила человека. А может, избавила человека от лишнего? В условиях карантина оказались миллионы людей. Они ощутили ограничения в общении, путешествиях, развлечениях, расходах и др. Ближе осталось только самое необходимое и важное.

Наблюдая за разными людьми и событиями, я в очередной раз убедился: 80% усилий человека напрасны, 80% информации является спамом, 80% расходов — пустые, 80% людей в нашей жизни — случайные, а вирус паники распространялся быстрее, чем сам COVID-19.

Темп жизни в последние месяцы снизился. А куда мы так спешили до этого? Успели?

Вывод 4: фокус — на необходимом и на самом важном. Спешим медленно. Возвращаемся к основам.

5. Атланты будут стоять

COVID-19 стал вызовом для бизнеса. Малый, средний бизнес — на грани выживания. Миллионы людей в мире потеряют работу или обанкротятся.

Атланты будут стоять. И удерживать на своих плечах мир, в первую очередь экономический. Государства должны применить к бизнесу принцип медицины катастроф: спасать тех, у кого больше шансов на жизнь. Поддержать сильных, стабилизировать среднюю экономическую температуру в больнице, а затем спокойно лечить слабых.

Вывод 5: сила мира зависит от силы сильных. Поддержим сильных — сделаем крепче мир.

6. Ты построил свой мир

Во время карантина люди оказались в домах, которые сами построили и обустроили. С людьми, которых сами выбрали или воспитали. С работой и командой, которая помогает жить дальше. Или нет.

Это стало стрессом? Шоком? Откровением?

Ты сам — герой или антигерой своей жизни.

Вывод 6: пришло время делать выводы. Тебя что-то не устраивает? — измени.

7. Будет мир после, но это не точно?

Почему мы так уверены, что будет мир после коронавируса? Или что он будет таким, как раньше? Почему мы стремимся вернуться к прежнему и привычному вместо создания нового и сильного?

Почему мы воспринимаем пандемию как проблему, а не как шанс?

Шанс на прорыв в медицине, на новую мировую экономическую политику, образование, технологии, на просмотр качества товаров, услуг, информации, наконец, качества самих себя?

Конечно, мир будет. Но большой мир состоит из миллиардов миров маленьких.

И глобальный мир зависит от каждого из нас.

Вывод 7: все только начинается.

Юрий Косюк, «Новое время»

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