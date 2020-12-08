Владимир Парфенович: Необходимо выбрать новое руководство НОК 3 8.12.2020, 18:12

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Олимпийский чемпион прокомментировал новые санкции против режима.

Трехкратный олимпийский чемпион по гребле и бывший член исполкома Национального олимпийского комитета Беларуси Владимир Парфенович в беседе с «Радыё Свабода» оценил возможные последствия санкций Международного олимпийского комитета и призвал к срочным выборам нового состава НОК Беларуси.

«Тот случай, когда вполне оправданно встать под нейтральным полотнищем»

Владимир Парфенович – один из самых удостоенных белорусских олимпийцев. До сих пор остается единственным байдарочником, которому удалось завоевать три золотые медали на одной Олимпиаде — это случилось в 1980 году в Москве. Четыре раза был чемпионом мира, в течение 1980-1983 годов признавался лучшим спортсменом Беларуси.

В конце 1990-х возглавил Белорусскую федерацию гребли на байдарках и каноэ. Был введен в состав исполкома Национального олимпийского комитета. В 2000 году успешный предприниматель и спортивный деятель стал депутатом Палаты представителей, руководителем парламентской группы «Республика».

Но под конец каденции в 2004-м вместе с соратниками — генералом Валерием Фроловым и бизнесменом Сергеем Скребцом – «республиканцы» объявили голодовку против третьего президентского срока Александра Лукашенко и за внесение изменений в Избирательный кодекс.

За политическую и гражданскую активность Владимира Парфеновича сняли с должности председателя Федерации, заменив тогдашним председателем Нацбанка Петром Прокоповичем, а накануне олимпийского собрания его исключили из состава НОК с формулировкой «за утрату доверия».

С тех пор он не востребован на родине, хотя работал со сборными России и Польши. Сейчас готовит будущих чемпионов в детско-юношеском центре олимпийского резерва гребли в Мостах — главной и единственной профильной школе на Гродно.

Свобода попросила олимпийского чемпиона высказаться о пакете санкций, принятом МОК против руководства НОК Беларуси и его руководителей Александра и Виктора Лукашенко.

«Надо иметь в виду, что это удар не столько материальный, сколько имиджевый, – считает Владимир Парфенович. – Несравним даже с допинговыми историями, которые то и дело сотрясают информационное пространство. Некоторые коллеги говорят, что, мол, Лукашенко поплатился за политику... Нет, дело не в политике. Речь о бесчеловечности в отношении собственного народа, так как это уже этноцид. Не нужно бить и калечить людей, вот и все. Если с точки зрения властей это и есть «диалог», дальше о чем-то разговаривать бессмысленно…».

Владимир Парфенович рад, что, с учетом забюрократизированности Международного олимпийского комитета, реакция на события в Беларуси наступила достаточно оперативно. Но мои надежды, что этим санкционный пакет не ограничится.

«Лично я ожидал более широких санкций – в частности, запрета белорусским спортсменам выступать под красно-зеленым флагом, который у нормального человека сегодня ассоциируется исключительно с кровавыми преступлениями режима. Тот случай, когда вполне оправданно стоять под нейтральным полотнищем. А если кто не поедет и начнет проявлять «принципиальную позицию», будет большой дурак. Чтобы меня вернуть в 1984 год, пехом пошел бы в Лос-Анджелес, так как бойкот – это смерть для Олимпийца. Дополнительной жизни в спорте нет, есть только мгновение»

Тем временем Международный олимпийский комитет разрешил уволенным и репрессированным белорусским спортсменам участвовать в квалификации к Играм в Токио.

«Руководитель НОК себя дискредитировал и не имеет права быть во главе организации»

Все, что можно было сделать ради международной изоляции, Лукашенко сделал, – продолжает собеседник. Поэтому его угрозы «подать в суд на Баха и его банду» (президент МОК Томас Бах. – ред.) – простая смехотворность.

«Допрыгался, иначе не скажешь, – констатирует Владимир Парфенович. – На те преступления, которые происходят вокруг, закрыть глаза уже невозможно. Он только один этого, видимо, не понимает. Никак от крови Лукашенко и его пособникам уже не отмыться. Поэтому и влечет за собой других, правдами и неправдами заставляет подписываться под какими-то липовыми письмами поддержки, чтобы не остаться наедине с правосудием. Напрасные усилия, уже ничего не спасет, раньше надо было думать»

Владимир Парфенович считает подписантов письма за Александра Лукашенко или «слепыми», или «пустыми» людьми, которые никогда не имели собственной гражданской позиции.

«Тех, кто стоял у печей в концлагерях, тоже якобы не заставляли совершать преступления против человечности. Каждый выполнял свою маленькую функцию, а в итоге все вместе сожгли миллионы людей. Поэтому в этом случае никому нет оправдания. Если ты адекватный человек и хоть немного думаешь, то не должен так делать, потому что поддерживаешь преступника. Деньги решают не все, можно заработать в другом месте. Это проявление слабости, такие спортсмены не станут олимпийскими чемпионами. Тех же, кто когда-то ими стали и сейчас так себя ведут, мне просто жалко»

По словам гребца – Олимпийца, сейчас главная задача спортивного сообщества – провести выборы нового руководства Национального олимпийского комитета. Президент организации Александр Лукашенко и его первый заместитель и сын Виктор должны подать в отставку как лица, непосредственно причастные к преследованию неугодных атлетов.

«У меня в душе нет никакой мести — отлучили и отлучили, – говорит он. – Но в связи с недоверием МОК необходимо провести новые выборы и выбрать достойных, профессиональных руководителей НОК. Собрать всех причастных к движению (олимпийских чемпионов, тренеров, функционеров), объявить чрезвычайное заседание исполкома и наладить перевыборы. Сегодняшнее руководство себя дискредитировало и не имеет права быть во главе организации. Только в таком случае Беларусь сможет двигаться дальше и вернуться в олимпийскую семью.

Белорусская практика показала, что первейшая задача – отделить спорт от политики. Глава государства не может управлять олимпийцами и с собственной прихоти делить их на «честных» и «нечестных», убежден Владимир Парфенович.

«Изменения должны произойти оперативно, без затягивания. К Олимпиаде в Токио должны прийти с новым руководителем НОК – опытным, грамотным, уравновешенным. Принципиальное требование – чтобы в исполкоме были олимпийские чемпионы, а то неизвестно кто. Повторюсь, Лукашенко должен сам сделать такой шаг, не дожидаясь еще большего позора для себя и своего окружения. Шаг трудный, но безальтернативный. Чем больше будет пытаться оттягивать время, тем более болезненным будет новый удар. Ведь явно додумаются до «контрасанкций», запретив спортсменам-лукашистам участвовать в Играх».

Впрочем, с учетом того, как Александр Лукашенко держится за власть, трудно представить, что он добровольно расстается с общественной нагрузкой в виде президента Национального олимпийского комитета. На этом посту он беспрерывно, начиная с 1997 года. В прошлом году его первым заместителем стал старший сын Виктор. Средний сын Дмитрий руководит лукашенковским спортивным клубом.

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