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Российские регионы ударились в рекордные долги

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  • 8.12.2020, 18:38
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Российские регионы ударились в рекордные долги

За два месяца субъекты РФ продали облигаций больше, чем за весь предыдущий год.

Российские регионы запустили кампанию по масштабному привлечению долга на рынке, чтобы залатать дыры в местных бюджетах, на которые федеральный центр возложил ответственность и за нацпроекты, и за поддержание социальной стабильности, передает finanz.ru.

По итогам ноября субъекты РФ разместили на Московской бирже облигации на рекордную в этом году сумму - 66,5 млрд рублей, следует из данных Cbonds.

Объемы размещений муниципального долга поступательно нарастают третий месяц подряд: в августе это было 5 млрд рублей, в сентябре - 17 млрд, в октябре - 38 млрд, в ноябре сумма взлетела еще почти вдвое.

За октябрь и ноябрь регионы продали на бирже долговых бумаг на 104,5 млрд рублей - больше, чем за предыдущие 12 месяцев вместе взятые.

18 ноября бонды на 3,5 млрд рублей продала Ульяновская область. 24 ноября бумаги на 5 млрд рублей разместил Минфин Омской области, на 10 млрд - Нижегородской.

Свердловская область выходила на рынок дважды - с займом на 8 млрд рублей 18 ноября и на 10 млрд - 24 ноября. Третий заход на сумму 3 млрд рублей запланирован на 16 декабря.

Во вторник, 8 декабря, бумаги на 7 млрд рублей предлагает Челябинская область, на 30 млрд рублей - Московская область. До конца месяца планируют выйти на рынок Ставропольский край и Калининградская область (на 7 и 2 млрд рублей соответственно).

По данным Минфина, за январь-сентябрь регионы потеряли 4,9% собственных доходов, или 393 млрд рублей, и при этом были вынуждены увеличить расходы на 5%, или 480 млрд рублей.

Собрав в бюджеты 7,547 трлн рублей в виде собственных доходов, которые обеспечиваются главным образом НДФЛ и сборами с малого бизнеса, они потратили 10,265 трлн рублей.

Гигантский разрыв размером в треть от консолидированного бюджета был покрыт масштабными вливаниями из Москвы.

И хотя «безвозмездные поступления» из бюджетной системы в казну субъектов взлетели в 1,6 раза, до 2,395 трлн рублей, ликвидировать дефицит полностью это не помогло. На конец сентября он достиг 295,8 млрд рублей, а по сравнению с июлем подскочил в 64 раза.

Фактически в этом году федеральный центр в лице Минфина занимал деньги для регионов и перераспределял их по бюджетам субъектов. Но в следующем году с этой практикой будет покончено, и губернаторам придется искать средства самостоятельно.

Согласно закону о бюджете, объем прямых трансфертов из федерального бюджета в региональные будет урезан на 17%, или 222 млрд рублей в 2021 году, а затем еще на 9%, или 94 млрд рублей в 2022-м.

Решать бюджетные проблемы Москва предлагает регионам за счет долга. В конце октября президент России Владимир Путин поручил правительству проработать возможность снятия ограничения на объем займов, которые могут привлечь российские регионы в 2021 году.

Субъекты планируется освободить от ответственности за нарушение нормативов по предельному размеру долга, если оно обусловлено «снижением налоговых и неналоговых доходов и обеспечением расходов на реализацию мероприятий по преодолению последствий, вызванных распространением новой коронавирусной инфекции (COVID‑19)».

Также субъекты могут освободить от ответственности за недостижение показателей по социально‑экономическому развитию и оздоровлению государственных финансов.

«В целом критичность ситуации с региональными бюджетами сохраняется, - констатирует руководитель Центра региональной политики ИПЭИ РАНХиГС Владимир Климанов. - Госдолг субъектов, очевидно, в целом вырастет, нельзя исключать, что в отдельных регионах ситуация будет весьма острой. Однако вряд ли федеральный центр допустит возможность каких-то дефолтов регионов или просто невыполнения ими отдельных социальных обязательств».

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