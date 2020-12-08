закрыть
8 декабря 2020, вторник, 22:25
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Умерла народная артистка Беларуси Белла Масумян

2
  • 8.12.2020, 20:07
  • 6,003
Умерла народная артистка Беларуси Белла Масумян
Фото: Дарья АНДРЕЕВА/kp.by

Беллу Масумян называют легендой белорусского театра.

8 декабря на 84-м году жизни скончалась народная артистка Беларуси Белла Масумян. Об этом сообщает Национальный академический драматический театр имени Максима Горького.

Масумян называют легендой белорусского театра. Она окончила Белорусский государственный театрально-художественный институт и с 1961-го работала в театре имени Горького. Была удостоена многочисленных наград, званий, премий.


популярное за неделю

Мнение

Процесс международной изоляции режима дошел до его любимой игрушки
Процесс международной изоляции режима дошел до его любимой игрушки Валерий Карбалевич
Потому что партизаны
Потому что партизаны Владимир Халип
Санкции должны быть сильными и чувствительными
Санкции должны быть сильными и чувствительными Татьяна Новикова
Этапы белорусской революции: добиться освобождения лидеров
Этапы белорусской революции: добиться освобождения лидеров Григорий Меламедов