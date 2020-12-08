Умерла народная артистка Беларуси Белла Масумян

Умерла народная артистка Беларуси Белла Масумян2
- 8.12.2020, 20:07
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Беллу Масумян называют легендой белорусского театра.
8 декабря на 84-м году жизни скончалась народная артистка Беларуси Белла Масумян. Об этом сообщает Национальный академический драматический театр имени Максима Горького.
Масумян называют легендой белорусского театра. Она окончила Белорусский государственный театрально-художественный институт и с 1961-го работала в театре имени Горького. Была удостоена многочисленных наград, званий, премий.