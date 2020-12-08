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Меркель возглавила топ самых влиятельных женщин мира по версии Forbes

  • 8.12.2020, 20:49
  • 2,060
Меркель возглавила топ самых влиятельных женщин мира по версии Forbes
Ангела Меркель
Фото: imago

В 2020 году в рейтинг вошли женщины из 30 стран.

В 2020 году рейтинг самых влиятельных женщин Forbes возглавила канцлер Германии Ангела Меркель. Она возглавляет этот рейтинг уже 10 лет подряд.

Второе место, как и в прошлом году, заняла руководительница Европейского центрального банка Кристин Лагард.

Третье – кандидат на пост вице-президента США при президентстве Джо Байдена Камала Харрис. Она попала в рейтинг впервые, но сразу в первую тройку.

В пятерку рейтинга попала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, она на четвертом месте.

С полным топ-100 можно ознакомиться по ссылке.

В 2020 году в рейтинг вошли женщины из 30 стран. Среди них есть 10 глав государств, 38 генеральных директоров компаний и пять представительниц сферы развлечений.

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