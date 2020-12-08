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До -11°С ожидается по востоку Беларуси 9 декабря

  • 8.12.2020, 21:04
  • 1,480
До -11°С ожидается по востоку Беларуси 9 декабря
АРХИВНОЕ ФОТО

В среду ожидается переменная облачность.

До 11 градусов мороза ожидается по востоку Беларуси 9 декабря, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В среду ожидается переменная облачность, будет преимущественно без осадков. На отдельных участках дорог возможна гололедица. Ветер прогнозируется юго-восточный 5-10 м/с, с порывами до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит от минус 3 по западу до 11 градусов мороза по востоку страны, днем будет от нуля до минус 6.

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