Леонид Судаленко: У нас кто-то называет себя историком, но так ведь и уроки истории нужно учитывать 8.12.2020, 22:08

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ЛЕОНИД СУДАЛЕНКО

ФОТО: «РАДЫЁ СВАБОДА»

Таракан решил подлить масла в огонь.

— Немедленно поставить на учет всех тунеядцев болтающихся и заставить их работать. Повторяю, как бы не звучало это непопулярно, — заявил на недавнем совещании узурпатор Лукашенко.

По его словам, «сегодня неработающий, шатающийся человек — это не просто протестун на улице, это будущий преступник»:

— И мы тратим огромные деньги на раскрытие этих преступлений. А потом еще некоторых содержим в местах не столь отдаленных. Еще раз повторяю: заставьте всех работать, у каждого должен быть перечень таких тунеядцев, которые должны работать.

В комментарии «Салідарнасці» правозащитник и юрист Леонид Судаленко, известный борец с «тунеядским» декретом, рассказал о том, почему очередная инициатива режима может потерпеть крах.

По его мнению, президентский декрет о содействии занятости так и не заработал — как в старой редакции, так и в новой.

— Почему? Я глубоко убежден, что пока у белорусов есть возможность выехать на заработки хоть в Россию, хоть в Польшу или Литву, пока у нас не превратили страну в Северную Корею, закрыв границы, никто здесь за еду работать не будет.

Правозащитник обращает внимание на тот факт, что в регионах за счастье вакансия, обещающая 500 рублей зарплаты. И это при том, что власти не год и не два обещали всем по 500 долларов.

— За такими вакансиями люди даже в областных центрах в очереди становятся. Так что, вместо этой болтовни, лучше бы руководство страны занялось бы созданием конкурентоспособных рабочих мест, искало бы какие-то новые производства, — эксперт убежден, что в стране нужно создавать условия, при которых белорусам не пришлось бы искать работу за границей.

— Были бы здесь такие условия, и те полмиллиона работников, которых зачислили в тунеядцы, сами вернулись бы сюда работать и платить налоги. Но ничего этого нет.

Правозащитник называет вторую причину, сводящую на нет усилия властей по борьбе с против «болтающихся и шатающихся»:

— Конституция дает нам право на трудоустройство, но не принуждает нас трудиться. Если нам говорят, что Конституция в этом случае не главная, порой не до законов, то давайте тогда отменять и наши обязанности, прописанные в Основном законе. Срочную службу в армии, выплату налогов.

Может ли новое наступление на безработных спровоцировать массовые протесты, как это было в 2017-м? Эксперт считает, что многое будет зависеть от того, что именно будут делать власти.

— Списки этих людей давно составлены. Но что с ними сейчас делать? Привязать к станку, выдать всем по метле? Принудительные работы? Но как заставить человека трудиться принудительно, если на это нет решения суда? Вот вернулся из Минска с совещания глава Гомельщины? И как он будет выполнять указание заставить людей работать?

Леонид Судаленко напомнил, что в 20-е годы прошлого столетия большевики вводили обязательную трудовую повинность:

— И чем все закончилось? У нас кто-то называет себя историком, но так ведь и уроки истории нужно учитывать, чтобы не повторять старых ошибок.

Если власти все же начнут преследовать безработных, это лишь увеличит отток экономических мигрантов, считает правозащитник. В первую очередь это касается молодого поколения, как более мобильного.

Эксперт обратил внимание на проблему увольнений среди участников протестов. Сейчас он занят делом работника светлогорского целлюлозного комбината:

— Человек отбыл 15 суток, а его уволили за прогул. И сколько таких людей? Почему этой проблемой не заняться, а не думать над тем, как кого-то заставить работать?

Напомним, в начале 2017-го по всей стране прокатились массовые протесты против «антитунеядского» Декрета №3. Неожиданностью для властей (как, наверняка, и для ее многолетних оппонентов) стал лозунг «Лукашенко, уходи!», зазвучавший тогда в исполнении обывателей.

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