Байден планирует виртуальную инаугурацию 1 8.12.2020, 22:44

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фото: Assosiated Press

На мероприятие избранный президент США может прибыть на поезде.

Инаугурация Джозефа Байдена в качестве президента США состоится в виртуальном формате из-за пандемии коронавируса. Об этом во вторник, 8 декабря, телеканалу CNN рассказал конгрессмен Джеймс Клайберн, передает korrespondent.net.

Клайберна назначили сопредседателем комитета, который будет организовывать инаугурацию 20 января 2021 года. По его словам, мероприятие пройдет в таком же формате, как и предвыборный съезд Демократической партии в Милуоки в штате Висконсин в августе 2020 года.

"Я думаю, президент принесет присягу традиционным образом, но на этот раз инаугурация на 75-80%, вероятно, будет виртуальной", - заявил законодатель.

Также источник телеканала заявил, что рассматривается возможность того, что Байден прибудет в Вашингтон из Уилмингтона на поезде. Так новоизбранный глава Белого дома добирался на работу, когда был сенатором от штата Делавэр.

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