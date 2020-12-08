Байден планирует виртуальную инаугурацию

Байден планирует виртуальную инаугурацию1
- 8.12.2020, 22:44
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На мероприятие избранный президент США может прибыть на поезде.
Инаугурация Джозефа Байдена в качестве президента США состоится в виртуальном формате из-за пандемии коронавируса. Об этом во вторник, 8 декабря, телеканалу CNN рассказал конгрессмен Джеймс Клайберн, передает korrespondent.net.
Клайберна назначили сопредседателем комитета, который будет организовывать инаугурацию 20 января 2021 года. По его словам, мероприятие пройдет в таком же формате, как и предвыборный съезд Демократической партии в Милуоки в штате Висконсин в августе 2020 года.
"Я думаю, президент принесет присягу традиционным образом, но на этот раз инаугурация на 75-80%, вероятно, будет виртуальной", - заявил законодатель.
Также источник телеканала заявил, что рассматривается возможность того, что Байден прибудет в Вашингтон из Уилмингтона на поезде. Так новоизбранный глава Белого дома добирался на работу, когда был сенатором от штата Делавэр.