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«Новый год без Лукаша!»

  • 8.12.2020, 23:26
«Новый год без Лукаша!»

По всей Беларуси прошли вечерние акции протеста.

По всей Беларуси прошли вечерние акции протеста.Белорусы протестуют против Таракана уже 122 дня.

Витебск помнит о каждом политическом заключенном.

300 ангарцев: они выходят, несмотря на ветер, мороз и опасность. Их ничто не остановит! Скоро во всех кинотеатрах страны, пишет телеграм-канал Нехта.

В Барановичах ждут, когда выйдет на свободу Ольга Хижинкова, красота и доброе сердце которой точно спасут этот мир. Мисс-Беларусь пробудет в СИЗО до 11 декабря.

Сухарево (Минск) сегодня вышло предупредить лживых судей!

Брест (Восток) — каждый день!

Прилуки (Минский район): «Мы выходим, а ты?»

В Жодино и Минске (Зелёный Луг) озвучили новогоднее желание миллионов белорусов: «Новый год без Лукаша!»

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