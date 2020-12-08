«Новый год без Лукаша!»
- 8.12.2020, 23:26
По всей Беларуси прошли вечерние акции протеста.
По всей Беларуси прошли вечерние акции протеста.Белорусы протестуют против Таракана уже 122 дня.
Витебск помнит о каждом политическом заключенном.
300 ангарцев: они выходят, несмотря на ветер, мороз и опасность. Их ничто не остановит! Скоро во всех кинотеатрах страны, пишет телеграм-канал Нехта.
В Барановичах ждут, когда выйдет на свободу Ольга Хижинкова, красота и доброе сердце которой точно спасут этот мир. Мисс-Беларусь пробудет в СИЗО до 11 декабря.
Сухарево (Минск) сегодня вышло предупредить лживых судей!
Брест (Восток) — каждый день!
Прилуки (Минский район): «Мы выходим, а ты?»
В Жодино и Минске (Зелёный Луг) озвучили новогоднее желание миллионов белорусов: «Новый год без Лукаша!»