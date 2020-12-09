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Конгресс США поддержал усиление санкций против «Северного потока-2»

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  • 9.12.2020, 8:03
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Конгресс США поддержал усиление санкций против «Северного потока-2»

Законопроект поддержали 289 из 431 членов Палаты представителей.

Конгресс США проголосовал за принятие оборонного бюджета страны на 2021 год, который включает ужесточение санкций против «Северного потока-2».

Законопроект поддержали 289 из 431 членов Палаты представителей, сообщает «Новое время» со ссылкой на Bloomberg.

Санкции против «Северного потока-2» и «Турецкого потока» включают в себя введение ограничений за содействие продаже, аренде или предоставлению трубоукладочных судов для строительства газопроводов, предоставление страхования и перестрахования.

Под санкции также попадут услуги или помещения для технической модернизации судов, связанных со строительством газопроводов.

В оборонном бюджете на общую сумму в 740,5 миллиардов долларов также предусмотрены новые санкции за покупку Турцией российских ЗРК С-400.

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