Конгресс США поддержал усиление санкций против «Северного потока-2»3
- 9.12.2020, 8:03
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Законопроект поддержали 289 из 431 членов Палаты представителей.
Конгресс США проголосовал за принятие оборонного бюджета страны на 2021 год, который включает ужесточение санкций против «Северного потока-2».
Законопроект поддержали 289 из 431 членов Палаты представителей, сообщает «Новое время» со ссылкой на Bloomberg.
Санкции против «Северного потока-2» и «Турецкого потока» включают в себя введение ограничений за содействие продаже, аренде или предоставлению трубоукладочных судов для строительства газопроводов, предоставление страхования и перестрахования.
Под санкции также попадут услуги или помещения для технической модернизации судов, связанных со строительством газопроводов.
В оборонном бюджете на общую сумму в 740,5 миллиардов долларов также предусмотрены новые санкции за покупку Турцией российских ЗРК С-400.