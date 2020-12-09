Нефтетрейдеры предупредили об угрозе обвала цен на российскую нефть в Европе 3 9.12.2020, 9:37

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В этом году у российских нефтяников все идет не по плану.

Нефтетрейдеры опасаются резкого падения цен на российскую нефть Urals в Европе из-за увеличения экспорта в конце декабря, сообщает finanz.ru.

Морские партии Urals, как правило, дорожают перед длинными рождественскими выходными в Европе и новогодними праздниками в РФ, поскольку потребители стремятся создать запасы сырья.

Но в этом году все идет не по плану: растущее предложение декабрьских партии в сочетании с падением спроса из-за карантина грозят обрушить котировки.

Экспорт Urals через порты Балтийского моря резко увеличится в последние дни декабря. План отгрузки из Приморска и Усть-Луги c 21 по 31 декабря составляет 2 миллиона тонн против 1,8 миллиона тонн с 1 по 20 декабря.

То есть «третья декада на Балтике по наполнению как первые две».

«Вместо рождественского ралли цены на Urals в декабре могут обвалиться», - предупреждает другой собеседник агентства.

С конца прошлой недели стоимость российского сорта упала на 60 центов относительно Brent. На 8 декабря средний дисконт составлял 38 центов, хотя три недели недели назад Urals продавали с премией в 45 центов, а летом - на рекордные 2 доллара дороже Brent.

Следом падают цены на Urals при отгрузке из Новороссийска. В понедельник партию размеро 80 тысяч тонн продали по цене Brent плюс 10 центов, что значительно ниже котировок предыдущих недель, рассказали трейдеры.

«Баланс спроса и предложения на январь тоже не выглядит радужным для поставщиков», - говорит источник в торговых кругах. Страны ОПЕК+ наращивают добычу на 500 тысяч баррелей в сутки, из которых 125 тысяч добавит Россия.

Дополнительные объемы нефти уходят на экспорт из-за падения внутреннего спроса: загрузка российских НПЗ в этом месяце оказалась ниже ожиданий, что свободное сырье решили гнать за рубеж.

По подсчетам сайта, выбывающие мощности первичной переработки в РФ достигнут почти 2 миллионов тонн, согласно плану, что в два раза больше, чем в декабре 2019 года.

Продавцы Urals второй раз в этом году сталкиваются с избытком нефти и падением спроса со стороны главного клиента - Европы. Весной ситуацию сгладили покупки Китая, который стремился снять сливки с распродажи партий по бросовым ценам. Однако смогут ли клиенты Азии погасить избыток сырья этой зимой, пока непонятно.

«Китайские потребители купят, если будет сочетание цены, фрахта и маржи (НПЗ), но пока еще Urals не пробил ту отметку, когда у них разыгрался аппетит», - говорит трейдер.

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