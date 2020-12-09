На «Гродно Азот» работники массово переходят из официального профсоюза в независимый

На «Гродно Азот» работники массово переходят из официального профсоюза в независимый3
- 9.12.2020, 9:50
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Из провластного профсоюза ушли сразу 940 сотрудников..
Многие работники «Гродно Азота» выходят из официального «Белхимпрофсоюза», а также пополняют состав независимого профсоюза.
Как пишет «Вечерний Гродно», число рабочих, состоящих в «Белхимпрофсоюзе», который относится к ФПБ, за последние месяцы сократилось. Если сравнивать с началом этого года, то по состоянию на 1 ноября профсоюз покинули 940 сотрудников.
Председатель профкома Андрей Рожинский признался, что «не совсем радужная ситуация складывается с динамикой членства».
В то же время, в независимом профсоюзе «Гродно Азот» участников стало больше. По словам председателя первички Белорусского независимого профсоюза на «Гродно Азот» Андрея Ханевича, еще в начале августа в профсоюзе состояло порядка 20 человек, на данный момент их насчитывается более 400.