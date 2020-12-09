Смелые работники БГТУ отправили открытое письмо администрации университета 1 9.12.2020, 10:38

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Фото: Википедия

Под письмом подписалось более 200 человек.

В письме они призывают руководство Белорусского государственного технологического университета (БГТУ) не прибегать к репрессивным мерам по политическим мотивам. Под письмом подписалось более 200 человек.

- Мы присоединяемся к требованиям смелых работников БГТУ и поддерживаем их. Наша сила — в солидарности! Вы — герои! - пишет телеграм-канал «Студэнцкая ініцыятыўная група».

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