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Инфекционист: В первые дни коронавируса тесты на антитела могут быть ложноотрицательными

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  • 9.12.2020, 11:11
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Инфекционист: В первые дни коронавируса тесты на антитела могут быть ложноотрицательными

Врач рассказал, как облегчить течение заболевания в домашних условиях, при какой температуре бить тревогу.

Количество заболевших коронавирусом в Беларуси продолжает расти. Сейчас в сравнении с первой волной многое изменилось в диагностике, организации лечения, пишет kp.by. Информации появилось больше, но и вопросов много: почему одних госпитализируют, а других нет почему у кого-то без вопросов берут мазок ПЦР, а кому-то отказывают?

Известный врач-инфекционист Никита Соловей постарался дать разъяснения. С первых чисел марта Никита Владимирович работает с коронавирусными пациентами. В основном в Минской клинической инфекционной больнице, много консультирует пациентов в других стационарах Беларуси.

«Посещение утренников опаснее для взрослых, чем для детей»

Врач обратил внимание на то, что дети редко болеют симптомной коронавирусной инфекцией. Чаще они носители. И внешне это может вообще никак не проявляться.

- Поэтому посещение праздничных утренников опасно не столько для детей, сколько для взрослых, которым надо ограничить присутствие на таких мероприятиях. Особенно пожилым, людям с ослабленным здоровьем, сопутствующими заболеваниями, - говорит врач. - Если это невозможно, нужно обязательно использовать маски, соблюдать гигиену рук, чтобы уменьшить риски инфицирования.

«Если человек не согласен соблюдать масочный режим, ему могут отказать в обслуживании. И это нормально»

- Уже опубликовано большое количество исследований о том, что своевременно введенный масочный режим может существенно повлиять на распространенность коронавируса в популяции. Единственный нюанс: чем больше людей в популяции следует принципам использования масок, тем выше их эффективность и тем меньше распространенность инфекции в популяции в целом.

Там, где масочный режим введен, необходимо его придерживаться: в транспорте, магазине, аптеке и других многолюдных местах. Если человек не согласен следовать этим правилам, ему могут там отказать в обслуживании. И это совершенно нормально, поскольку здесь речь идет не только о защите собственно человека, но и в большей степени других лиц, которые находятся рядом с ним и могут пострадать, если этот человек выделяет вирус.

- Нам очень часто не хватает открытости, - ответил Никита Соловей на вопрос о том, чего не хватает нашему здравоохранению. - Открытость признания существующих проблем позволяет нам в ряде случаев начать их решать. Если мы считаем, что у нас все очень хорошо, то мы не понимаем, на какие аспекты нам надо обращать внимание в будущем.

Компьютерная томография видит изменения в легких даже при отсутствии клиники пневмонии

- Все методы диагностики, которые применяются сегодня у нас в Беларуси, применимы на той или иной стадии инфекции, - заметил Никита Соловей. – Так, для выработки антител коронавирусу необходимо время, поэтому тесты на определение антител могут быть ложноотрицательными в первые дни коронавирусной инфекции и показывать результат лишь после 7-10-го (у некоторых пациентов -14-го) дня заболевания, когда иммунная система наработает антитела в достаточном количестве, чтобы выявить их есть системой.

Тест ПЦР (полимеразная цепная реакция) наоборот показан в первые дни заболевания, поскольку по мере дальнейшего течения инфекции чувствительность этого метода снижается - вирус уже перестает выделяться из верхних отделов дыхательных путей, и мы не можем его поймать, используя этот метод.

Компьютерная томография видит изменения в легких достаточно рано, часто даже при отсутствии клиники пневмонии. Даже у людей, переносящих инфекцию бессимптомно, может быть поражение одного-двух сегментов легких. Но при этом они не нуждаются в специфическом лечении и переносят инфекцию на ногах. Бывает напротив поражение легких небольшое, но из-за развития впоследствии гипервоспалительной фазы пациент может оказаться достаточно тяжелым.

Большинству пациентов с коронавирусом нужны не антибиотики, а пробиотики

Врач ничего не имеет против витаминов С, Д и добавок цинка, которые рекомендуются при лечении коронавирусной инфекции.

- Тем более, что по некоторым витаминам уже есть доказательная база, что они действительно могут уменьшить тяжесть течения ковид-19. В частности, много публикаций в последнее время идет по витамину Д. Поэтому вреда точно не будет от их использования, - считает врач. - И еще всё шире начинают использоваться на практике пробиотические препараты. Было доказано, что прием пробиотиков также может снижать тяжесть и длительность лечения респираторных инфекций.

А антибиотики не нужны большинству пациентов с коронавирусом, особенно в амбулаторных условиях и с неосложненной коронавирусной инфекцией. Частота бактериальных осложнений при ковид-19 составляет примерно 3-5%. Части пациентов нужны средства, которые уменьшают свертываемость крови. Для их назначения надо посоветоваться с врачом.

Справкa

Никита Соловей – главный внештатный инфекционист комитета по здравоохранению Мингорисполкома по инфекционным и паразитарным заболеваниям. Доцент кафедры инфекционных заболеваний Белорусского государственного медицинского университета. Oн резко комментировал критику Натальи Кочановой в адрес протестующих врачей. «… Лечить мы обязаны всех и всегда, а вот высказать свою позицию, защитить своих незаконно задерживаемых коллег, да просто постоять возле своих больниц, подчеркну, вне рабочего времени, в выходной день, мы, конечно, не можем», - написал медик на своей странице в соцсетях.

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