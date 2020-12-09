Ученые обнаружили вещества, с которых могла начаться жизнь на Земле 2 9.12.2020, 11:36

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Открытие сделано, благодаря исследования в бассейне Мертвого моря.

Российские ученые нашли на поверхности Голубой планеты вещества, которые могли способствовать образованию жизни на Земле. Открытие сделано, благодаря исследования в бассейне Мертвого моря, пишет lenta.ua.

Речь идет о природных циклофосфатах. Эти вещества могли появиться на планете вследствие произошедшей миллиарды лет назад массированной метеорной атаки. Данные соединения по одной из гипотез являются предшественниками фосфорсодержащих молекул. Они активно используются на предприятиях промышленности, однако в условиях естественной среды выявлены до последнего момента не были.

Ученые считают, что отсутствие фосфидов в современной литосфере не является доказательством отсутствия их на Земле миллиарды лет назад, когда геохимия окружающей среды на планете серьезно отличалась от нынешней. Со временем включающая в себя земную кору и верхний слой мантии сфера начала насыщаться кислородом. Спровоцированное O2 окисление возможно и привело к появлению циклофосфатов.

Стоит отметить, что фосфор присутствует во всех живых организмах на Земле, в том числе он встречается в ДНК, РНК и плазматических мембранах. При этом исследователи пока не смогли определить, какие именно соединения этого химического элемента вошли в состав основных макромолекул при зарождении жизни.

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