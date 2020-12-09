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О каком «олимпизме» речь?!

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  • Роман Попков
  • 9.12.2020, 11:42
  • 7,905
О каком «олимпизме» речь?!

Лукашенковское государство продолжат выпиливать из мирового спорта

Прелесть какая. Член исполкома Олимпийского комитета Беларуси Дмитрий Басков, попавший под санкции МОК вместе со своим хозяином Александром Лукашенко, комментирует ситуацию:

«К сожалению, МОК не учел один из главных принципов Олимпизма, к которому ранее неоднократно апеллировал сам: спорт должен оставаться вне политики, своей целью ставить объединение, а не разобщение наций».

Какое же сатанинское бесстыдство. Про «Олимпизм» говорит чел, который с Наташей Эйсмонт, с ящиками «Массандры» и со своими дружками-спортсменами колесил по Минску, уничтожал оппозиционную символику, навязывая своим согражданам уличную войну.

Скорее всего, лукашенковское государство продолжат выпиливать из мирового спорта.

Но, по-хорошему, путинское государство тоже заслуживает всевозможных спортивных санкций – даже не за допинговые скандалы, а по совокупности преступлений против собственного народа.

Роман Попков, Telegram

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