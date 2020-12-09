О каком «олимпизме» речь?!12
- Роман Попков
- 9.12.2020, 11:42
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Лукашенковское государство продолжат выпиливать из мирового спорта
Прелесть какая. Член исполкома Олимпийского комитета Беларуси Дмитрий Басков, попавший под санкции МОК вместе со своим хозяином Александром Лукашенко, комментирует ситуацию:
«К сожалению, МОК не учел один из главных принципов Олимпизма, к которому ранее неоднократно апеллировал сам: спорт должен оставаться вне политики, своей целью ставить объединение, а не разобщение наций».
Какое же сатанинское бесстыдство. Про «Олимпизм» говорит чел, который с Наташей Эйсмонт, с ящиками «Массандры» и со своими дружками-спортсменами колесил по Минску, уничтожал оппозиционную символику, навязывая своим согражданам уличную войну.
Скорее всего, лукашенковское государство продолжат выпиливать из мирового спорта.
Но, по-хорошему, путинское государство тоже заслуживает всевозможных спортивных санкций – даже не за допинговые скандалы, а по совокупности преступлений против собственного народа.
Роман Попков, Telegram