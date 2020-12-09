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В Минске подорожал проезд

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  • 9.12.2020, 11:48
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В Минске подорожал проезд
Фото: bymedia

Старые талоны действуют еще 30 суток.

О том, что подорожает проезд в общественном транспорте, Мингорисполком предупредил 2 декабря. Но дату тогда не назвал. Цена изменилась сегодня. Об этом написано в свежей новости на сайте горисполкома, сообщает «Онлайнер». Ранее проезд подорожал в других городах страны.

Изменились тарифы на городские и пригородные перевозки пассажиров всеми видами транспорта (за исключением железнодорожного) в регулярном сообщении.

Поездка в городском транспорте подорожала на 10 копеек. В пригородном — на 1 копейку за каждый километр.

Старые талоны будут действительны еще 30 суток начиная с сегодняшнего дня (до 7 января включительно). Неиспользованные можно обменять на новые в киосках и кассах «Минсктранса» с доплатой.

Долгосрочные проездные в Минске подорожали на 15%. Например, безлимитный на 1 сутки на наземный транспорт обойдется в 3,71 рубля (было 3,21), сообщает горисполком.

Вообще, цены на один день получились такие:

- на один вид наземного транспорта: автобус, троллейбус или трамвай (кроме автобусов-экспресс) — 11,88 рубля; автобус-экспресс — 14,25 рубля; метро — 12,67 рубля;

на два вида транспорта: автобус — троллейбус — 15,83 рубля; автобус-экспресс + троллейбус или трамвай — 17,41 рубля; метро — автобус (или троллейбус, трамвай) — 16,35 рубля;

- на три вида транспорта: на наземные виды — 18,81 рубля; на метро и два наземных — 19,22 рубля; на метро и два наземных, включая автобус-экспресс, — 20,48 рубля.

Проездной на 10 суток на четыре вида транспорта стоит 21,68 рубля (было 18,84).

Месячные безлимитные проездные на 30 суток:

- на один вид наземного транспорта: автобус, троллейбус или трамвай (кроме автобусов-экспресс) — 33,75 рубля; на автобус-экспресс — 40,5 рубля; на метро — 36 рублей;

- на два вида транспорта: автобус — троллейбус — 45,04 рубля; автобус-экспресс + троллейбус или трамвай (+ автобус) — 49,54 рубля; метро — автобус (или троллейбус, трамвай) — 46,54 рубля;

- на три вида транспорта: на наземные виды — 53,7 рубля; на метро и два наземных — 54,9 рубля; на метро и два наземных, включая автобус-экспресс, — 58,48 рубля;

- на четыре вида транспорта — 61,76 рубля (было 53,66).

Безлимитный проездной на 90 суток на наземный транспорт стоит 136,99 рубля.

Жетон на метро теперь стоит 80 копеек.

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