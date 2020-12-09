Белорусы жестко ограничены в потреблении 11 9.12.2020, 12:11

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Заметная часть населения переходит в режим выживания — на хлеб и воду.

Каждый квартал чиновники обследуют белорусов относительно их уровня жизни. Статорганы выбирают несколько тысяч семей и распространяют их данные о доходах и расходах на все население. Выборка репрезентативна, так как максимально учитывает демографическую структуру по итогам переписи.

Власти рассчитывают показатели уровня жизни на домашнее хозяйство. Домашнее хозяйство — это человек или группа людей, которые живут совместно, обеспечивают себя необходимыми благами и имеют общие расходы. Каждое домашнее хозяйство Беларуси имеет денежные расходы. Основную часть этих расходов составляют траты на потребительские нужды, сообщает banki24.by.

Самая свежая статистика, которая доступна на сегодня, — это данные за 3 квартал. В 3 квартале потребительские расходы в среднем на домашнее хозяйство составили 1 058 BYN в месяц.

Структура потребительских расходов указывает, что в Беларуси бедное население. Домашние хозяйства удовлетворяют самые базовые потребности в выживании. Об этом говорит доля трат на питание: в 3 квартале в среднем по стране она составила 37,9%.

37,9% — это уровень беднейших стран европейского континента. В странах Западной и Центральной Европы (включая государства бывшего соцлагеря) доля расходов на питание в 2–3 раза ниже. По структуре потребления Беларусь пока опережает разве что Украину и Молдову.

В нашей стране есть четкое разделение по уровню потребительских расходов между городом и селом, центром и периферией, обеспеченными белорусами и бедным населением.

Так, в 3 квартале жители городской местности имели потребительские расходы 1 144 BYN в месяц, сельчане — 829 BYN. По Минску потребительские расходы на домашнее хозяйство составили 1 393 BYN, по областям — от 942 BYN в Гомельской до 1 030 BYN в Брестской. Разница в сумме трат на потребление между 10% самых богатых домашних хозяйств и 10% самых бедных достигла 2,7 раза.

Богатые белорусы потребляли на 1 851 BYN в месяц, а бедные — на 698 BYN.

В 2021 году изменения к лучшему вряд ли произойдут. На будущий год правительство заложило рост реальных доходов населения всего на 1,6%, а реальной зарплаты — на 1,8%. Это недостаточно для того, чтобы добиться коренного перелома ситуации и выхода из ловушки бедности.

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