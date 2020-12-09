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Выпадет ли снег на Новый год?

  • 9.12.2020, 12:55
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Выпадет ли снег на Новый год?

Синоптики спрогнозировали, какой будет погода этой зимой.

Будет ли эта зима снежной и морозной, выпадет ли снег на Новый год? Белгидромет, российские и американские синоптики, специалист по народным приметам рассказали tut.by, чего нам ждать.

Зима будет холоднее, чем в прошлом году, но не намного

Белгидромет прогнозов на всю зиму не дает, но по поводу декабря отмечает, что средняя месячная температура воздуха ожидается на 1 °C выше климатической нормы (норма -1...5°С). А месячное количество осадков предполагается около климатической нормы, местами — меньше нее (норма 35−58 мм).

— Средняя за месяц температура воздуха в декабре (климатическая норма) составляет от -1,3°С на юго-западе до -4,7°С на северо-востоке Беларуси и по сравнению с ноябрьской температурой понижается на 4 °C. В декабре ночная температура воздуха в среднем находится в пределах от -4°С до -7°С, дневная — от -2°С до +1°С. Абсолютный минимум (-38,6°С) был отмечен на метеостанции Езерище в 1978 году, абсолютный максимум температуры воздуха в декабре (+14,5°С) был зарегистрирован в Бресте в 1961 году, — сообщают в Белгидромете.

Росгидромет сделал вероятностные прогнозы температурного режима в России на весь отопительный период 2020−2021 годов. Оправдываемость этих прогнозов за последние 20 лет колебалась в пределах 58 — 81%.

По прогнозу в Смоленской, Брянской и Псковской областях России, которые граничат с Беларусью, температура на протяжении декабря и января будет около нормы. А вот в феврале в этих областях температура будет выше нормы. Например, для Пскова норма среднемесячной температуры в феврале — минус 6,9°С, а для Смоленска — минус 7,7°С и Брянска — минус 7,4°С.

Американская медиакомпания AccuWeather, которая предоставляет коммерческие услуги прогнозирования погоды по всему миру, тоже опубликовала прогноз погоды на зиму.

Ожидается, что эта зима в Восточной Европе не будет такой же теплой, как в прошлом сезоне, но она будет очень близка по температуре к тому, что было.

Прогнозируется, что зимой в нашем регионе температура в среднем может немного превышать нормальную для зимы, при этом будут периодические похолодания, а вместе с ними — и снег.

Народные приметы предсказывают спокойную, европейскую зиму

Этнолог и фольклорист Елена Довнар-Запольская рассказывает, что по народным приметам снега на Новый год, скорее всего, не будет, а зима может быть не морозной.

— 7 декабря у нас день Катерины, и считается, что в этот день начинается молодая зима, говорили так: «Прыйдзе Кацярына, будзе і пярына!». 19 декабря празднуется зимний Микола, он считается прообразом Деда Мороза — Святой Николай. Есть такая поговорка: «Да Міколы няма зімы ніколі». Считалось, что Микола погоду ставит, приводит сезон и начинает зиму, — рассказывает Елена Довнар-Запольская. — Если на Михайлов день, а он 21 ноября, погода неприятная, а в этот день был холодный ветер, но заморозков не было, значит, к Миколе немножечко потеплеет. Но сейчас, в эти дни, будет морозно, потому что птицы садятся высоко на деревья, когда оттепель — они больше внизу. По поводу снега к Новому году у меня большие сомнения: скорее всего, у нас будет такая погода, как сейчас — то замораживает, то отпускает. И снег, скорее всего, будет как в прошлом году — только по телевизору.

Фольклорист отмечает, что еще погоду зимой предсказывали по гроздьям рябины: если их много и они большие, то зима будет холодная. Но в этом году рябины немного.

Еще один предвестник сильных зимних морозов — шишки на верхушках деревьев. Но в этом году они распределены по всему дереву.

— По всем приметам должно быть довольно спокойно — европейская зима, но со снегом слабо будет, судя по всему, — говорит Елена Довнар-Запольская.

Еще зиму определяли по тому, каким 14 октября был Покров Пресвятой Богородицы. Говорили так: «Які Пакроў, такой будзе і зіма, аж да самай вясны». У нас на Покров была хорошая погода, теплая, благостная.

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