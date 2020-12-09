Как изменилось творчество детей с начала протестов в Беларуси 1 9.12.2020, 13:07

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Устами младенцев глаголит истина.

Kyky.org представляет подборку рисунков белорусских детей.

Саша, 5 лет

Этот рисунок Саша нарисовал в детском садике – воспитатель сказала, что он еще маленький и ничего не понимает.

Лина, 6 лет

Толя, 7 лет

Толя очень сожалеет, что не смог приехать к любимым бабушкам в Беларусь. И каждый день спрашивает: «Уже можно ехать? Он ушёл?»

Яна, 7 лет

Милана, 9 лет

Арина, 11 лет

Яна, 6 лет

После новостей о смерте Романа Бондаренко Яна сделала куклу, которую «убила милиция за БЧБ-флаг».

Рома, 5 лет

Сергей, 10 лет

Рома, 11 лет

Маша, 9 лет

Артем, 8 лет

Артем назвал этот рисунок так: «ОМОН переходит на нашу сторону».

Дима, 10 лет

Маша, 9 лет

Давид, 7 лет

Тимофей, 7 лет

Настя, 5 лет

Даша, 12 лет

Руслан, 6 лет

Клава, 6 лет

Маруся, 7 лет

Женя, 8 лет

Женя нарисовала этот рисунок после последнего воскресного марша.

Варя, 8 лет

Полина, 6 лет

Анонимная девочка, 9 лет

Нарисовала этот рисунок после того, как в прошлое воскресенье увидела ОМОН, когда гуляла во дворе с подругой и собакой.

Алексей, 9 лет

София, 8 лет

Леонид, 8 лет

Рисунок был сделан после встречи с «оливками».

Варвара, 7 лет

Ева, 7 лет

Ваня, 10 лет

Владимир, 12 лет

Маша, 9 лет

Кирюша, 9 лет

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