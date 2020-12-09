Как изменилось творчество детей с начала протестов в Беларуси

Как изменилось творчество детей с начала протестов в Беларуси1
- 9.12.2020, 13:07
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Устами младенцев глаголит истина.
Kyky.org представляет подборку рисунков белорусских детей.
Саша, 5 лет
Этот рисунок Саша нарисовал в детском садике – воспитатель сказала, что он еще маленький и ничего не понимает.
Лина, 6 лет
Толя, 7 лет
Толя очень сожалеет, что не смог приехать к любимым бабушкам в Беларусь. И каждый день спрашивает: «Уже можно ехать? Он ушёл?»
Яна, 7 лет
Милана, 9 лет
Арина, 11 лет
Яна, 6 лет
После новостей о смерте Романа Бондаренко Яна сделала куклу, которую «убила милиция за БЧБ-флаг».
Рома, 5 лет
Сергей, 10 лет
Рома, 11 лет
Маша, 9 лет
Артем, 8 лет
Артем назвал этот рисунок так: «ОМОН переходит на нашу сторону».
Дима, 10 лет
Маша, 9 лет
Давид, 7 лет
Тимофей, 7 лет
Настя, 5 лет
Даша, 12 лет
Руслан, 6 лет
Клава, 6 лет
Маруся, 7 лет
Женя, 8 лет
Женя нарисовала этот рисунок после последнего воскресного марша.
Варя, 8 лет
Полина, 6 лет
Анонимная девочка, 9 лет
Нарисовала этот рисунок после того, как в прошлое воскресенье увидела ОМОН, когда гуляла во дворе с подругой и собакой.
Алексей, 9 лет
София, 8 лет
Леонид, 8 лет
Рисунок был сделан после встречи с «оливками».
Варвара, 7 лет
Ева, 7 лет
Ваня, 10 лет
Владимир, 12 лет
Маша, 9 лет
Кирюша, 9 лет