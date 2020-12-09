закрыть
9 декабря 2020, среда, 13:57
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Как изменилось творчество детей с начала протестов в Беларуси

1
  • 9.12.2020, 13:07
  • 3,258
Как изменилось творчество детей с начала протестов в Беларуси

Устами младенцев глаголит истина.

Kyky.org представляет подборку рисунков белорусских детей.

Саша, 5 лет

Этот рисунок Саша нарисовал в детском садике – воспитатель сказала, что он еще маленький и ничего не понимает.

Лина, 6 лет

Толя, 7 лет

Толя очень сожалеет, что не смог приехать к любимым бабушкам в Беларусь. И каждый день спрашивает: «Уже можно ехать? Он ушёл?»

Яна, 7 лет

Милана, 9 лет

Арина, 11 лет

Яна, 6 лет

После новостей о смерте Романа Бондаренко Яна сделала куклу, которую «убила милиция за БЧБ-флаг».

Рома, 5 лет

Сергей, 10 лет

Рома, 11 лет

Маша, 9 лет

Артем, 8 лет

Артем назвал этот рисунок так: «ОМОН переходит на нашу сторону».

Дима, 10 лет

Маша, 9 лет

Давид, 7 лет

Тимофей, 7 лет

Настя, 5 лет

Даша, 12 лет

Руслан, 6 лет

Клава, 6 лет

Маруся, 7 лет

Женя, 8 лет

Женя нарисовала этот рисунок после последнего воскресного марша.

Варя, 8 лет

Полина, 6 лет

Анонимная девочка, 9 лет

Нарисовала этот рисунок после того, как в прошлое воскресенье увидела ОМОН, когда гуляла во дворе с подругой и собакой.

Алексей, 9 лет

София, 8 лет

Леонид, 8 лет

Рисунок был сделан после встречи с «оливками».

Варвара, 7 лет

Ева, 7 лет

Ваня, 10 лет

Владимир, 12 лет

Маша, 9 лет

Кирюша, 9 лет

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Процесс международной изоляции режима дошел до его любимой игрушки
Процесс международной изоляции режима дошел до его любимой игрушки Валерий Карбалевич
Потому что партизаны
Потому что партизаны Владимир Халип
Санкции должны быть сильными и чувствительными
Санкции должны быть сильными и чувствительными Татьяна Новикова
Этапы белорусской революции: добиться освобождения лидеров
Этапы белорусской революции: добиться освобождения лидеров Григорий Меламедов