Кабинеты-клоны

Кабинеты-клоны5
- 9.12.2020, 13:59
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Российская блогосфера отреагировала на расследовании издания «Проект» о кабинетах Путина.
Издание "Проект" по открытым данным и словам четырех информированных источников установило, что для Владимира Путина в сочинской резиденции создали копию его кабинета в подмосковном Ново-Огарево. Все последнее время общество не знает, где он находится — в Подмосковье, где у него главная резиденция, или на Черном море. Сайт kasparov.ru собрал реакцию российской блогосферы.
Михаил Рубин:
"Маразм крепчал. У Путина теперь одинаковые кабинеты в Сочи и Подмосковье. И нам можно врать, что он в Подмосковье — типа борется с ковидом почти из столицы. А не на Черном море, где он на самом деле изолируется".
Егор Седов:
"Один из самых интересных и достойных изучения феноменов — это феномен отрицания околоинтеллектуальной публикой "того, чего не может быть — потому что не может быть ни-ког-да!". Я называю это самокастрацией при помощи "бритвы Оккама" (ну, или самолоботомированием). При всем при том эта публика живет в невероятно меняющемся мире, где на ее памяти случилась 1001 вещь, которой "не может быть ни-ког-да!". Может, это у них защитная реакция такая? Отрицание...
Например — вопрос об известно-чьих двойниках. Ну, что тут такого-то? Известно из истории — у многих правителей, начиная с глубокой древности, были двойники. Особенно — у разных тиранов. Но с каким пылом говорилось, что вот здесь-то и сейчас такого быть не может!
И вот вчера появилась информация, которая удивила и меня — о том, что есть, оказывается, кабинеты-двойники!
Ну, вот, господа отрицатели.
Как сказал один принц своему приятелю,
Горацио, — на небе
И на земле есть более вещей,
Чем нашей философии мечталось.
Лучше это почаще вспоминайте, а не "бритву" средневекового теолога, соотечественника Шекспира.
А еще лучше — не стесняйтесь читать фантастику. И не только Оруэлла, а, например, еще и Лема. У которого есть замечательное описание "райской планеты", где правление было тираническим, при этом правил непонятно кто и непонятно откуда, а концлагеря вполне себе существовали, но их не надо было охранять — все сами-сами... "Эдем" вспомнился первым делом, конечно".
Федор Крашенинников:
"То есть дедушка прохлаждается в Сочи, а всем врет, что в Москве. Путин — это одно сплошное вранье".
Андрей Мальгин:
"Как в медицине называется патологическая тяга к вранью? Врать всегда, везде, во всем, врать даже тогда, когда в этом нет никакой необходимости? Наверняка это заболевание давно известно и хорошо описано психиатрами".
Он же:
"В двух одинаковых кабинетах в разных частях страны сидят два одинаковых Путина. Потом три одинаковых Путина будут сидеть в трех одинаковых кабинетах. Идея изложена Станиславом Лемом в романе "Эдем". Такой способ правления он назвал "распределенным управлением".
Игорь Сизов:
"Сегодня Путин из Сочи провел телефонный разговор с Путиным из Ново-Огарево".
Федор Кузнецов:
"Распределенное управление Путина:
Сервер — Сочи. Заглушка — Ново-Огарево".
Александр Мячин:
"Читаю свежую новость про расследование о том, что для нашего всего выстроено два абсолютно одинаковых кабинета — в Ново-Огарево и в Сочи, и хочу сказать расследователям данного факта: хреново ищете, ищите лучше.
Вот всяко должно быть три, вы где-нибудь наперсточника с двумя наперстками видели?"
James FX:
"Заходит как-то Путин в кабинет, а там уже Путин сидит.
"Ну дает, — подумал Путин. — Кабинеты перепутал, наверное, — подумал другой Путин".
Игорь Барышников:
"Издание "Проект" вычислило по открытым источникам: путину в сочинской резиденции "Бочаров ручей", откуда он практически не вылезает, выстроили кабинет, идентичный кабинету в подмосковной резиденции Ново-Огарево.
Чувак плавает в бассейне с морской водой в сочинской резиденции, а наивным дедушкам и бабушкам рассказывают сказки, как вечный сказочный наш труженик проводит деловые встречи, принимает заморских послов в подмосковной резиденции.
Да и в крутого шпиена поиграть — вполне в его духе..."
Телеграм-канал "Малюта Скуратов":
"Традиционно предлагаем не останавливаться на достигнутом:
— Маршруты самолетов специального летного отряда "Россия" не должны вписываться в президентский график. Их перемещения обязаны стать и более хаотичными, и на порядок более активными. Сцену музейного преследования человека в котелке из "Аферы Томаса Крауна" помните? Можем повторить! И не жалеть солярки!
— Предусмотреть в подмосковном бюджете значительные траты на разгон облаков. Зимой — ладно, но летом приморский загар хозяина бункера с головой выдаст месторасположение самого бункера. В целях строжайшей конспирации необходимо поддержать чахлое подмосковное солнце.
— По всем центральным каналам показать Дмитрия Пескова, который на цыпочках входит в резиденцию в Ново-Огарево, возле каждой закрытой двери он почтительно замирает, прислушивается и наконец только усы шелестят: "Работает... Не будем мешать... Пойдемте-пойдемте".
А кстати, как они в Кремле это сделали? Есть версия: клонировали фрагмент интерьера, обшарили его макросъемкой, потом на стоп-кадре искали 10 отличий. Когда не находили, отправлялись в бухгалтерию за премией — "Обеспечение национальной безопасности". Затем переходили к следующему фрагменту. И к следующей премии..."
Сергей Панских:
"У Путина 3 официальных резиденции: Ново-Огарево, Сочи, Валдай.
В первых двух заметили клоны дизайна его кабинета.
Значит, минимум два клона и самого Путина.
Так как резиденция на Валдае тоже официальная, то вряд ли там другой дизайн в кабинетах.
Значит, и самого Путина тоже три клона.
Помимо этого есть порядка 20 неофициальных резиденций по всей России. Например, бункер на Южном Урале, что-то на Алтае, в Тыве, на Байкале. Помимо России, есть что-то и в Крыму.
Не уверен, есть ли в Ичкерии.
Значит, еще есть порядка 20 неофициальных клонов Путина.
Мало ли. Вот распадется Россия, и в каждом куске будет клон Путина.
Бррр... Ну и мысли с утра..."