Кабинеты-клоны

Карикатура: Сергей Елкин / The Insider

Российская блогосфера отреагировала на расследовании издания «Проект» о кабинетах Путина.

Издание "Проект" по открытым данным и словам четырех информированных источников установило, что для Владимира Путина в сочинской резиденции создали копию его кабинета в подмосковном Ново-Огарево. Все последнее время общество не знает, где он находится — в Подмосковье, где у него главная резиденция, или на Черном море. Сайт kasparov.ru собрал реакцию российской блогосферы.

Михаил Рубин:

"Маразм крепчал. У Путина теперь одинаковые кабинеты в Сочи и Подмосковье. И нам можно врать, что он в Подмосковье — типа борется с ковидом почти из столицы. А не на Черном море, где он на самом деле изолируется".

Егор Седов:

"Один из самых интересных и достойных изучения феноменов — это феномен отрицания околоинтеллектуальной публикой "того, чего не может быть — потому что не может быть ни-ког-да!". Я называю это самокастрацией при помощи "бритвы Оккама" (ну, или самолоботомированием). При всем при том эта публика живет в невероятно меняющемся мире, где на ее памяти случилась 1001 вещь, которой "не может быть ни-ког-да!". Может, это у них защитная реакция такая? Отрицание...

Например — вопрос об известно-чьих двойниках. Ну, что тут такого-то? Известно из истории — у многих правителей, начиная с глубокой древности, были двойники. Особенно — у разных тиранов. Но с каким пылом говорилось, что вот здесь-то и сейчас такого быть не может!

И вот вчера появилась информация, которая удивила и меня — о том, что есть, оказывается, кабинеты-двойники!

Ну, вот, господа отрицатели.

Как сказал один принц своему приятелю,

Горацио, — на небе

И на земле есть более вещей,

Чем нашей философии мечталось.

Лучше это почаще вспоминайте, а не "бритву" средневекового теолога, соотечественника Шекспира.

А еще лучше — не стесняйтесь читать фантастику. И не только Оруэлла, а, например, еще и Лема. У которого есть замечательное описание "райской планеты", где правление было тираническим, при этом правил непонятно кто и непонятно откуда, а концлагеря вполне себе существовали, но их не надо было охранять — все сами-сами... "Эдем" вспомнился первым делом, конечно".

Федор Крашенинников:

"То есть дедушка прохлаждается в Сочи, а всем врет, что в Москве. Путин — это одно сплошное вранье".

Андрей Мальгин:

"Как в медицине называется патологическая тяга к вранью? Врать всегда, везде, во всем, врать даже тогда, когда в этом нет никакой необходимости? Наверняка это заболевание давно известно и хорошо описано психиатрами".

Он же:

"В двух одинаковых кабинетах в разных частях страны сидят два одинаковых Путина. Потом три одинаковых Путина будут сидеть в трех одинаковых кабинетах. Идея изложена Станиславом Лемом в романе "Эдем". Такой способ правления он назвал "распределенным управлением".

Игорь Сизов:

"Сегодня Путин из Сочи провел телефонный разговор с Путиным из Ново-Огарево".

Федор Кузнецов:

"Распределенное управление Путина:

Сервер — Сочи. Заглушка — Ново-Огарево".

Александр Мячин:

"Читаю свежую новость про расследование о том, что для нашего всего выстроено два абсолютно одинаковых кабинета — в Ново-Огарево и в Сочи, и хочу сказать расследователям данного факта: хреново ищете, ищите лучше.

Вот всяко должно быть три, вы где-нибудь наперсточника с двумя наперстками видели?"

James FX:

"Заходит как-то Путин в кабинет, а там уже Путин сидит.

"Ну дает, — подумал Путин. — Кабинеты перепутал, наверное, — подумал другой Путин".

Игорь Барышников:

"Издание "Проект" вычислило по открытым источникам: путину в сочинской резиденции "Бочаров ручей", откуда он практически не вылезает, выстроили кабинет, идентичный кабинету в подмосковной резиденции Ново-Огарево.

Чувак плавает в бассейне с морской водой в сочинской резиденции, а наивным дедушкам и бабушкам рассказывают сказки, как вечный сказочный наш труженик проводит деловые встречи, принимает заморских послов в подмосковной резиденции.

Да и в крутого шпиена поиграть — вполне в его духе..."

Телеграм-канал "Малюта Скуратов":

"Традиционно предлагаем не останавливаться на достигнутом:

— Маршруты самолетов специального летного отряда "Россия" не должны вписываться в президентский график. Их перемещения обязаны стать и более хаотичными, и на порядок более активными. Сцену музейного преследования человека в котелке из "Аферы Томаса Крауна" помните? Можем повторить! И не жалеть солярки!

— Предусмотреть в подмосковном бюджете значительные траты на разгон облаков. Зимой — ладно, но летом приморский загар хозяина бункера с головой выдаст месторасположение самого бункера. В целях строжайшей конспирации необходимо поддержать чахлое подмосковное солнце.

— По всем центральным каналам показать Дмитрия Пескова, который на цыпочках входит в резиденцию в Ново-Огарево, возле каждой закрытой двери он почтительно замирает, прислушивается и наконец только усы шелестят: "Работает... Не будем мешать... Пойдемте-пойдемте".

А кстати, как они в Кремле это сделали? Есть версия: клонировали фрагмент интерьера, обшарили его макросъемкой, потом на стоп-кадре искали 10 отличий. Когда не находили, отправлялись в бухгалтерию за премией — "Обеспечение национальной безопасности". Затем переходили к следующему фрагменту. И к следующей премии..."

Сергей Панских:

"У Путина 3 официальных резиденции: Ново-Огарево, Сочи, Валдай.

В первых двух заметили клоны дизайна его кабинета.

Значит, минимум два клона и самого Путина.

Так как резиденция на Валдае тоже официальная, то вряд ли там другой дизайн в кабинетах.

Значит, и самого Путина тоже три клона.

Помимо этого есть порядка 20 неофициальных резиденций по всей России. Например, бункер на Южном Урале, что-то на Алтае, в Тыве, на Байкале. Помимо России, есть что-то и в Крыму.

Не уверен, есть ли в Ичкерии.

Значит, еще есть порядка 20 неофициальных клонов Путина.

Мало ли. Вот распадется Россия, и в каждом куске будет клон Путина.

Бррр... Ну и мысли с утра..."

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».