Звенья системного предательства 9.12.2020, 14:26

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Почему Россия не помогла Армении?

9 декабря исполняется ровно месяц со дня подписания лидерами Азербайджана и Армении заявления о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Пока азербайджанцы продолжают обживаться на возвращенных территориях, а Ильхам Алиев всемерно упрочил свои позиции в стране, Армению наоборот продолжает лихорадить, пишет Telegram-канал «Сито Сократа».

Республика проходит период сложных испытаний. Безусловно, львиную долю ответственности за капитуляцию в Карабахе несет на себе правительство Никола Пашиняна. Но ради элементарной объективности следует напомнить, что его кабинет при власти находится 2,5 года, а значит в деградации ВС Армении нужно искать вину предшественников, в том числе халатных политиков из карабахского клана, которые были у власти 20 лет. Именно они десятилетиями привязывали армянскую безопасность к неким российским гарантиям безопасности, эфемерной вере в дееспособность защитных инструментов ОДКБ, и, в конце-то концов, в надежность российского оружия, которое в больших объемах закупалось Ереваном. Все это оказалось миражами и мифами, которые рухнули под ударами азербайджанской армии.

102-я российская база в Гюмри со всеми ее ЗРК С-300В, истребителями и ударными вертолетами это инструмент проектирования военной силы Кремлем, а совсем не гарантия защиты Армении. Хотя в 2017 году была создана объединенная группировка войск РФ и Армении, никакой пользы для армян от нее, как оказалось – нет. Наоборот, российские спецслужбы используют базу для организации различных подрывных акций в стране, в т.ч. для работы с «карабахцами» по линии ГРУ против Пашиняна. А ОДКБ вообще молчал в тряпочку, когда армянские генералы молили о помощи в Карабахе, что показало цену самонадеянности от участия в данном мертвом блоке.

Особенно горьким сюрпризом для ВС Армении стала функциональная бесполезность российских средств РЭБ. Пашинян посетовал, что на них было потрачено 42 млн. долларов, но небо над Карабахом оказалось практически на 100% доступным для азербайджанских БПЛА. Так и были утрачены удерживаемые позиции на карабахской территории. Одним словом, Москва не была заинтересована в Армении, как сильном союзнике, и делала ставку на ее уязвимость.

Все эти факты говорят о характере истинного отношения РФ к армянам. То, что сейчас обнародует Пашинян, сделало его абсолютно непереносимым для команды Путина. Через свою агентуру российские спецслужбы мобилизовали аж 17 партий для того, чтобы свалить всю вину за капитуляцию в Карабахе на действующего премьера, устранить его с поста, и таким образом скрыть концы в воду.

Под лозунгами «Никол – предатель» и «Никол, уходи!» в стране уже несколько недель идут митинги и забастовки, осуществляются блокирования дорог и столичного метро. Пашиняну выдвинули ультиматум с требованием покинуть пост, т.к. он якобы сдал Карабах. Хотя на самом деле хорошо известно, что генералы убеждали его в силе и боеспособности ВС Армении, и именно по этой причине были организованы фатальные сентябрьские провокации. Видимо по этой причине протест протекает довольно вяло, и россияне прикладывают сверхусилия для его раскачки, в т.ч. даже шантажируют армянского католикоса Гарегина ІІ.

На этом фоне, просто кощунственно выглядит поведение президента Армена Саркисяна, который критикует Пашиняна, но сам обратился за помощью к ФСБ с целью демаркации «новой» армяно-азербайджанской границы. Но это еще не самое интересное: в Telegram слили непубличную запись беседы на сессии ОДКБ в 2016 году экс-президента Армении Сержа Саргсяна и Лукашенко, который призывал его отдать 7 карабахских районов Азербайджану за 5 млрд. долларов, якобы предложенные Алиевым. Карабах вскрыл истинную продажную сущность мелкотравчатого белорусского диктатора.

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