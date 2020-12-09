Как работают больницы и поликлиники Борисова в условиях эпидемии коронавируса 2 9.12.2020, 14:35

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фото: BELTA

Ситуация напряженная.

В поликлинике №1 Борисова детское отделение перепрофилировано под инфекционное — там принимают пациентов с температурой. Урологическое отделение Борисовской ЦРБ — под лечение больных с коронавирусом. В интервью главный врач Борисовской ЦРБ Александр Дрозд назвал ситуацию в Борисовском районе «довольно напряженной», пишет ex-press.by.

По его словам, как и по всей стране, в Борисове идет «рост количества инфекционных заболеваний, в том числе случаев коронавирусной инфекции».

Он рассказал, что во всех поликлиниках разведены потоки пациентов с температурой и тех, кто обращается по другим причинам. Для температурящих пациентов предусмотрены не кабинеты, а отделения. Так, в поликлинике №1 все детское отделение перепрофилировано под инфекционное. Во второй под «грязную зону» выделен цокольный этаж, третья и четвертая поликлиника также разделены на зоны.

Как сообщил Александр Дрозд, терапевты имеют право выдавать «больничный» не только заболевшим COVID-19, но и проживающим с ними членам семьи. Тех «контактов первого уровня», у которых нет признаков вирусных заболеваний, наблюдают в течение 10 дней, ПЦР-исследования и экспресс-тест им не назначают.

В больницах Борисова около 1500 коек. Пациентов с COVID-19 лечат в больнице №2 и в городской инфекционной больнице. Для больных коронавирусом перепрофилировали урологическое отделение стационара Борисовской ЦРБ. Туда помещают пациентов, которые, к примеру, попали в больницу с травмами, но при этом больны COVID-19.

Сейчас также идет речь об открытии дополнительных коек для пациентов с коронавирусом на базе оториноларингологического отделения стационара.

Для других пациентов в больницах города есть около 600 коек. Сегодня на лечении от различных заболеваний находится около 280 человек. Работает также новый ангиографический кабинет, который открылся летом. Как сообщил Александр Дрозд, выполнено более 100 исследований на сердце и установлено более 50 стентов.

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