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Google: Персона года в Беларуси — Виктор Бабарико

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  • 9.12.2020, 15:06
  • 4,467
Google: Персона года в Беларуси — Виктор Бабарико
Виктор Бабарико

Именно этот политик лидирует в списке поисковых запросов.

Компания Google опубликовала рейтинг самых популярных за 2020 год поисковых запросов беларусов

Чаще всего пользователи искали информацию о коронавирусе и его симптомах, о курсе доллара к рублю, сведения о президентских выборах в США и новости из Беларуси, сообщает «Радыё Свабода».

Персоной года стал Виктор Бабарико.

1. Коронавирус

2. Выборы в США

3. Симптомы коронавируса

4. Новости. Минск

5. Виктор Бабарико

6. Праздники 2020

7. Курс доллара

8. Алексей Навальный

9. Михаил Ефремов

10. Високосный год

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