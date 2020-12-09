Google: Персона года в Беларуси — Виктор Бабарико 20 9.12.2020, 15:06

4,467

Виктор Бабарико

Именно этот политик лидирует в списке поисковых запросов.

Компания Google опубликовала рейтинг самых популярных за 2020 год поисковых запросов беларусов

Чаще всего пользователи искали информацию о коронавирусе и его симптомах, о курсе доллара к рублю, сведения о президентских выборах в США и новости из Беларуси, сообщает «Радыё Свабода».

Персоной года стал Виктор Бабарико.

1. Коронавирус

2. Выборы в США

3. Симптомы коронавируса

4. Новости. Минск

5. Виктор Бабарико

6. Праздники 2020

7. Курс доллара

8. Алексей Навальный

9. Михаил Ефремов

10. Високосный год

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».