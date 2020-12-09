Google: Персона года в Беларуси — Виктор Бабарико

Google: Персона года в Беларуси — Виктор Бабарико20
- 9.12.2020, 15:06
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Именно этот политик лидирует в списке поисковых запросов.
Компания Google опубликовала рейтинг самых популярных за 2020 год поисковых запросов беларусов
Чаще всего пользователи искали информацию о коронавирусе и его симптомах, о курсе доллара к рублю, сведения о президентских выборах в США и новости из Беларуси, сообщает «Радыё Свабода».
Персоной года стал Виктор Бабарико.
1. Коронавирус
2. Выборы в США
3. Симптомы коронавируса
4. Новости. Минск
5. Виктор Бабарико
6. Праздники 2020
7. Курс доллара
8. Алексей Навальный
9. Михаил Ефремов
10. Високосный год