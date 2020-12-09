Первая партия вакцины от коронавируса прибыла в Израиль 2 9.12.2020, 15:36

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Фото: Abir Sultan / Pool via REUTERS

Нетаньяху заявил, что согласится быть первым среди тех, кто получит прививки.

В среду, 9 декабря, первая партия вакцин против коронавируса производства компании Pfizer прибыла в Израиль.

Об этом сообщает «Новое время» со ссылкой на The Jerusalem Post.

Рейс авиакомпании DHL из Брюсселя, перевозивший более 100 тыс. доз недавно созданной вакцины против COVID-19, приземлился в аэропорту Бен-Гуриона в Тель-Авиве чуть позже 10 утра по минскому времени.

Премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что согласится быть первым среди тех, кто получит прививки.

Президент Израиля Биньямин Нетаньяху (Фото: Abir Sultan / Pool via REUTERS)

«Для меня важно, что израильтяне вакцинируются. Я верю в вакцины … Я намерен быть первым в Израиле, кому сделают прививки», — сказал Нетаньяху.

Дозы вакцины были переданы в хранилище, которым руководит израильская фармацевтическая компания Teva. Она будет нести ответственность за сохранение вакцин достаточно охлажденными, пока их нельзя будет вводить людям. Они должны храниться при температуре от минус 60 до 80 градусов по Цельсию и использоваться в течение нескольких минут с момента вынесения из морозильной камеры, чтобы быть эффективными.

Фото: Abir Sultan / Pool via REUTERS

Фото: Abir Sultan / Pool via REUTERS

Еще один грузовой самолет, который перевезет около полумиллиона доз вакцины, должен прибыть в Израиль в ближайшие дни, а еще миллион прибудет на следующей неделе.

Днем ранее генеральный директор Министерства здравоохранения Чези Леви сообщил, что сначала вакцину получат медики и люди, которые находятся в зоне риска.

Более масштабная вакцинация граждан планируется сразу после Рождества, когда в Израиль должна поступить крупная партия вакцин Pfizer.

8 декабря Великобритания первой в мире начала массовую вакцинацию своего населения против коронавируса. В стране будут применять вакцину от Pfizer и BioNTech.

Что известно о вакцине производства Pfizer и BioNTech

Вакцина от COVID-19 разработки американского фармгиганта Pfizer и немецкой биотехнологической компании BioNTech показала эффективность в 95%.

До конца 2020 года планируется произвести 50 млн доз этой вакцины.

Европейское агентство лекарственных средств не позднее чем 29 декабря 2020 примет решение о разрешении на использование вакцины производства Pfizer и BioNTech.

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