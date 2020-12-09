Как жители Жодино готовятся к праздникам в ожидании нового года и перемен 1 9.12.2020, 15:52

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Идеи можно брать на вооружение.

Каким бы ни было настроение, мы все равно задумываемся, как будем встречать новый год. Специально для ex-press.by жители Жодино поделились идеями, как украсить свою повседневную жизнь и новогодние праздники, используя цвета национального флага и национальные орнаменты..

— Мне было грустно, я просто делала уборку и в своем шкафу обнаружила вот такого олененка. У меня очень поднялось настроение! Этот олень и три свечи будут с нами в новый год! — рассказала жительница Жодино Ольга. — Меня очень порадовало, что композиция в цветах национального флага будет украшать мой дом.

— Если ко мне на чай нагрянут гости, то пить мы будем из этих кружек, — рассказала еще одна жительница Жодино.

— А я раскладываю ручки на своем учительском столе вот так и радуюсь, — говорит учитель одной из жодинских школ. Наряжать елку дома она будет тоже в этом стиле.

— Вот такая палатка у наших детей. Она очень радует глаз всем членам семьи. У нас уже радостное настроение, сочетание красного и белого нам очень нравится, — рассказала многодетная мама.

— А я заказал кружки с флагом 8-го микрорайона нашего города и нашим национальным гербом, — делится жодинец.

— Такая мебель в моей квартире, — рассказывает еще одна жительница Жодино. Для новогоднего оформления квартиры она добавит еще немного национальной символики

— Маникюр таких цветов сейчас очень популярен, его делают во многих вариациях. А можно сделать и самой, — демонстрирует жительница города.

— Для своего питомца я приобрела вот такую игрушку правильных цветов, — говорит еще одна жодинка, которая недавно обзавелась котенком.

— Такая елочка продается в магазине, стоит около 6 рублей, украшения к ней — 2, 5 рубля, — делится еще одна горожанка.

— А я всей семье вяжу носки — в них мы встретим Новый год, — рассказала жительница Жодино, которая на новый год ждет гостей.

— А у меня окна делают жизнь праздничнее, — делится с друзьями молодая хозяйка.

Опытный дизайнер своего дома советует: простые белые гирлянды можно покрасить. Например, лаком для ногтей или любой краской.

И, конечно, настроение обязательно поднимет торт. У некоторых жодинцев он будет похож на этот. Средняя часть выкрашена ягодным соком, крайние — это кокос.

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