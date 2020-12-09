Против покупателей крымской «Массандры» введут санкции 5 9.12.2020, 15:57

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Санкции будут носить международный характер.

В отношении лиц, которые причастны к продаже винзавода «Массандра», а также в отношении будущих покупателей предприятия, будут введены как украинские, так и международные санкции. Об этом сообщил вице-премьер Украины – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, сообщает «Крым. Реалии».

«На 14 декабря российская оккупационная администрация в Крыму запланировала аукцион, в ходе которого собираются продать «Массандру». Сегодня, 8 декабря, проходит время регистрации участников… Я хотел бы предостеречь всех, кто рассматривает возможность принять в этом участие. Есть такое понятие как «покушение на совершение преступления». Все те, кто пытается «купить» «Массандру», станут нарушителями закона. Ведь все они знают, что «Массандра» не относится тем, кто сейчас пытается продать. Она украдена. Тот субъект, который незаконным способом купит эту собственность, также присоединится к этому хищению. Против него будет применен весь возможный спектр мер реагирования, в том числе – на международном уровне», – отметил Резников.

Глава ведомства добавил, что Минреинтеграции будет инициировать национальные санкции, международные судебные разбирательства, а также обратиться к международным партнерам о внесении виновных в санкционные списки.

«Я уверен, что ни одна уважающая себя структура, которая дорожит репутацией, работает за пределами Крыма и действительно могла бы быть заинтересована в этой в сохранении и развитии предприятия, не пойдет на эту сделку. Потому что гарантированно окажется под санкциями и не сможет работать в цивилизованном мире», – сказал вице-премьер.

По словам Резникова, «Массандра» – это культурное наследия украинского Крыма, которое сейчас находится под угрозой уничтожения.

«Есть реальная угроза, что все это просто уничтожат. Растянут. Ценные земли отдадут под застройку. Это точно не в интересах Крыма и крымчан. Украинская власть будет следить за этой ситуацией, действовать решительно и системно», – сказал Резников.

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