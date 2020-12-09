Российский «Сбербанк»: В Беларуси ускорится инфляция 2 9.12.2020, 16:23

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Прибыль белорусских банков упала на 16,3%.

Белорусские банки в октябре ускоренными темпами возобновили кредитование госпредприятий, что может привести к ослаблению белорусского рубля и ускорению инфляции в стране, считают эксперты центра макроэкономических исследований (ЦМИ) Сбербанка РФ, сообщает interfax.by.

«Несмотря на сохранение (в Беларуси - прим.) жестких условий на рынке кредитования, в октябре кредитный портфель банков вернулся к росту - (. . .) +1,8% месяц к месяцу (-1,8% месяц к месяцу в сентябре). Причину несколько неожиданных данных за октябрь можно найти в структуре роста - основным драйвером стали государственные коммерческие предприятия, задолженность которых увеличилась на 5% месяц к месяцу. Причем быстро росли как валютные кредиты (5,5% месяц к месяцу), так и кредиты в белорусских рублях (4% месяц к месяцу)», - говорится в еженедельном выпуске обзора «Новости глобальной экономики», который готовят в ЦИМ.

Эксперты банка полагают, что «сложная экономическая конъюнктура вместе с политическим кризисом подталкивают руководство страны к использованию знакомых инструментов поддержки экономической активности».

«Мы неоднократно описывали риски, связанные с проведением подобной политики, реализация которых может привести к ускорению инфляции, ослаблению национальной валюты и больно ударить по доходам населения», - подчеркивают эксперты.

По их данным, остальные сегменты кредитного рынка, напротив, демонстрируют слабые результаты. В частности, кредитование населения в октябре сократилось на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем после роста на 0,5% в сентябре.

В обзоре отмечается, что белорусские банки «продолжают работать в крайне жестких условиях: Нацбанк Беларуси ограничивает предоставление ликвидности, вызывая рост ставок на рынке. Несмотря на возвращение системы к состоянию профицита ликвидности, ресурсы между кредитными организациями, вероятно, распределены неравномерно».

Эксперты обратили внимание на значительный диспаритет ставок на финансовом рынке Беларуси. Так, средняя ставка по новым депозитам населения сроком на 1 год в октябре составила 15,5% (при ставке рефинансирования 7,75%), а ставки по потребительским кредитам отдельных банков колеблются в диапазоне 25-30%. Одновременно Нацбанк сохраняет расчетную величину стандартного риска (РВСР, ежемесячно утверждаемый Нацбанком ориентир по ставкам - прим.) для новых кредитов физлиц около 13%, «делая кредитование по ставке выше данного порога крайне малопривлекательным из-за повышенных регуляторных требований», - констатируют эксперты.

Как следствие, прибыль банковской системы сокращается, в январе-октябре чистая прибыль белорусских банков упала на 16,3%. «Основная причина - двукратный рост отчислений в резервы», - говорится в обзоре.

Как сообщалось, заместитель председателя правления Нацбанка Беларуси (НББ) Сергей Калечиц 11 ноября на брифинге отмечал, что в настоящее время банковский сектор Беларуси работает устойчиво, масштабная докапитализация банков не требуется, «выполняются все основные нормативы безопасного функционирования, уровень достаточности нормативного капитала на 1 октября составляет 16,4% при минимальном уровне с учетом консервационного буфера - 12%», и это свидетельствует, что «запас хороший в целом по системе».

Калечиц отметил, что в условиях оттока средств вкладчиков (на фоне продолжающихся после президентских выборов массовых протестов -прим.) НББ для поддержания текущей ликвидности банковской системы осуществил рыночные операции по предоставлению ей средств и разместил свои средства в банках на Br1,8 млрд ($0,7 млрд по текущему курсу -прим.), правительство также размещало свои средства в банках - примерно Br1,5 млрд ($0,6 млрд).

По данным статотчета НББ, на 1 ноября 2020 года задолженность госсектора экономики перед банками (с учетом валютных кредитов) составила Br23,7 млрд в эквиваленте, увеличившись за октябрь на 4,4%. За октябрь требования банков к госпредприятиям в нацвалюте выросли 4% - до Br7 млрд, в инвалюте - на 6,1% до $5,59 млрд.

Официальный курс на 9 декабря - Br2,5572/$1.

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