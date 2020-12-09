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Офтальмологи изучили, являются ли глаза «входными воротами» для проникновения коронавирусов в организм

  • 9.12.2020, 16:36
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Офтальмологи изучили, являются ли глаза «входными воротами» для проникновения коронавирусов в организм

Следует ли нам всем носить очки?

"Следует ли нам всем носить очки? - задается вопросом немецкое издание Frankfurter Rundschau (перевод — inopressa.ru. - Офтальмологи изучили, являются ли глаза "входными воротами" для проникновения коронавирусов в организм, и пришли к однозначному выводу".

"Доказано, что Covid-19 чаще всего передается воздушно-капельным путем: содержащие вирус капли слюны зараженных людей попадают по воздуху на слизистые оболочки окружающих. Согласно одному из исследований, чаще всего коронавирусы используют для попадания в организм слизистую оболочку носа", - говорится в статье.

По словам профессора Клеменса Ланге из Университетской клиники Фрайбурга, анализ имеющихся на данный момент исследований дает однозначный результат. "Заражение Sars-CoV-2 через слизистую оболочку глаз маловероятно. "Судя по имеющимся на данный момент исследованиям, конъюнктива в сравнении с другими тканями, например, легких, является менее релевантным местом проникновения SARS-CoV-2 и менее релевантным местом его репликации", - цитирует Ланге медицинская газета Ärztezeitung".

"Выступая на виртуальной конференции Немецкого офтальмологического общества, офтальмолог сослался на исследования, участниками которых стали более 2 тыс. пациентов с Covid-19, из которых только у 3% наблюдались признаки конъюнктивита. По словам медика, это свидетельствует о том, что коронавирусы предпочитают попадать в организм другими путями. "Благодаря миганию, выполняющему защитную функцию, и маленькой поверхности глаз, исключительно глазной путь заражения, вероятно, играет второстепенную роль", - отметил Ланге".

Впрочем, остается неясным, возможно ли заразиться Covid-19, потерев глаза грязными руками. Поэтому Немецкое офтальмологическое общество рекомендует все же носить защитные очки при тесном контакте с зараженными пациентами, передает Frankfurter Rundschau.

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