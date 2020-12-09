Слесарь Полоцкого вагонного депо присоединился к забастовке
- 9.12.2020, 16:55
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Наумов Валерий считает невозможным исполнение своих трудовых обязанностей в сложившейся обстановке.
Об этом сообщает телеграм-канал «НЕХТА»:
- Я, Наумов Валерий Викторович, слесарь по ремонту подвижного состава, старший смены номер 2 Полоцкого вагонного депо со стажем работы 20 лет в сложившейся обстановке в стране, когда к мирно протестующим гражданам применяют необъяснимое и неоправданное насилие, задержанных жестоко избивают и унижают их достоинство, в организациях увольняют работников по политическим мотивам, считаю невозможным исполнение своих трудовых обязанностей и заявляю о присоединении к общенациональной забастовке с 10 декабря 2020 года до полного выполнения требований, а именно:
- прекращения насилия против граждан со стороны силовых структур,
- расследования всех случаев насилия в отношении граждан со стороны правоохранительных органов и привлечение к ответственности виновных,
- проведения честных выборов.