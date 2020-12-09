закрыть
9 декабря 2020, среда, 18:10
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Слесарь Полоцкого вагонного депо присоединился к забастовке

  • 9.12.2020, 16:55
  • 1,313
Слесарь Полоцкого вагонного депо присоединился к забастовке
Наумов Валерий

Наумов Валерий считает невозможным исполнение своих трудовых обязанностей в сложившейся обстановке.

Об этом сообщает телеграм-канал «НЕХТА»:

- Я, Наумов Валерий Викторович, слесарь по ремонту подвижного состава, старший смены номер 2 Полоцкого вагонного депо со стажем работы 20 лет в сложившейся обстановке в стране, когда к мирно протестующим гражданам применяют необъяснимое и неоправданное насилие, задержанных жестоко избивают и унижают их достоинство, в организациях увольняют работников по политическим мотивам, считаю невозможным исполнение своих трудовых обязанностей и заявляю о присоединении к общенациональной забастовке с 10 декабря 2020 года до полного выполнения требований, а именно:

- прекращения насилия против граждан со стороны силовых структур,

- расследования всех случаев насилия в отношении граждан со стороны правоохранительных органов и привлечение к ответственности виновных,

- проведения честных выборов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Процесс международной изоляции режима дошел до его любимой игрушки
Процесс международной изоляции режима дошел до его любимой игрушки Валерий Карбалевич
Потому что партизаны
Потому что партизаны Владимир Халип
Санкции должны быть сильными и чувствительными
Санкции должны быть сильными и чувствительными Татьяна Новикова
Этапы белорусской революции: добиться освобождения лидеров
Этапы белорусской революции: добиться освобождения лидеров Григорий Меламедов