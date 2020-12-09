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Ученые рассказали, какую воду не следует пить по утрам

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  • 9.12.2020, 17:49
  • 3,607
Ученые рассказали, какую воду не следует пить по утрам

Считается, что каждое утро нужно выпивать 1-2 стакана жидкости и лишь затем завтракать.

Вода является источником жизни, организм человека не может существовать без неё. Считается, что каждое утро нужно выпивать 1-2 стакана жидкости и лишь затем завтракать. Учёные рассказали, какую именно воду не следует пить после пробуждения, пишет orthodox.od.ua.

Вода, которая стояла в стакане на протяжении ночи, не может принести какую-либо пользу организму, а способна лишь навредить. В такой жидкости скапливается повышенное содержание углекислоты по причине растворения в ней определённого количества углекислого газа. Подобные изменения оказывают негативное влияние на концентрацию водорода, они же отражаются на вкусе воды. У жидкости в таком случае появляется неприятный запах. Следующим негативным моментом является попадание в стакан оставленной на ночь воды частиц пыли.

То же относится к микромусору, который имеется в воздуха, причём его невозможно увидеть.

На протяжении ночи в воде, находящейся в стакане, может измениться химический состав, в таком случае в ней содержится больше угольной кислоты. Утром, заявляют исследователи, следует выпивать только свежий аналог.

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