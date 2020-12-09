Илон Маск поднялся на вторую строчку в рейтинге миллиардеров от Forbes 9.12.2020, 18:06

1,922

Фото: Gettyimages.com

Лидирует в рейтинге глава Amazon.

Американский предприниматель Илон Маск впервые стал вторым в рейтинге самых богатых людей планеты по версии журнала Forbes. Такие данные приводятся на сайте издания, пишет liga.net.

По подсчетам издания, состояние Маска оценивается в $144,7 млрд, что позволило ему обойти генерального директора французской группы компаний Louis Vuitton Moet Hennessy Бернара Арно, который в настоящий момент находится на третьем месте в списке из капиталом $144,3 млрд.

Лидирует в рейтинге глава Amazon Джефф Безос с $185,4 млрд. Четвертую позицию занял один из основателей Microsoft Билл Гейтс ($118,8 млрд), а замыкает пятерку глава компании Facebook Марк Цукерберг, состояние которого, по подсчетам Forbes, достигает $104 млрд.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».